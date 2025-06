A MalpensaFiere torna Ecotess: filiera del tessile ed economia circolare

L’economia circolare applicata al tessile è al centro del progetto Ecotess, azione pilota per il recupero e il riutilizzo degli scarti pre- e post-consumo. L’iniziativa e i risultati del primo periodo di attuazione, saranno illustrati giovedì 26 giugno, dalle 15 alle 18, a MalpensaFiere a Busto Arsizio.

Promosso da Associazione Ambiente e Lavoro e Legambiente Lombardia, e finanziato da Fondazione Cariplo e dalla Camera di Commercio di Varese, il progetto ha coinvolto una rete articolata composta da 11 aziende tessili della provincia di Varese, i Comuni di Malnate e Vergiate, diverse cooperative sociali, Centrocot e il suo laboratorio sperimentale MultiLab. In 18 mesi di attività, sono stati raccolti oltre 250 kg di scarti tessili industriali e domestici, successivamente selezionati mediante tecnologia NIR e trasformati in pannelli funzionali per la bioedilizia e l’arredo: morbidi e ignifughi nel caso delle fibre naturali; rigidi e multifunzionali nel caso di fibre sintetiche o miste.

Il progetto si inserisce in un contesto territoriale fortemente radicato nella tradizione manifatturiera tessile. La provincia di Varese, infatti, rappresenta un polo rilevante del settore: secondo i dati dell’Ufficio Analisi Economiche della Camera di Commercio di Varese, a fine 2024 gli addetti nel comparto tessile-abbigliamento- calzaturiero (TAC) erano 10.413, distribuiti in circa 1.800 unità locali attive, pari a oltre il 18% delle imprese del territorio. Varese si colloca così all’undicesimo posto tra le province italiane per numero di imprese tessili, mentre l’export del settore ha raggiunto nel 2023 i 970 milioni di euro, con una crescita del +7% rispetto al periodo pre-Covid.

«Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione territoriale possa tradursi in risultati concreti per la sostenibilità ambientale. Ecotess ha dimostrato che la circolarità non è solo un concetto, ma una realtà attuabile, in grado di generare valore per le imprese, per l’ambiente e per la comunità», ha dichiarato Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese.

Ecotess si integra pienamente con la visione strategica della Camera di Commercio, che attraverso il programma SustainHUBility promuove percorsi di innovazione sostenibile per le imprese del territorio, con l’obiettivo di favorire concretamente la transizione ecologica del sistema produttivo locale.

Durante il convegno saranno illustrati i risultati ottenuti e le prospettive future del progetto. Un momento centrale sarà rappresentato dalla tavola rotonda “Quale futuro per il progetto?”, dedicata alla definizione di strategie e risorse per il proseguimento e il rafforzamento delle attività di Ecotess, cui interverranno i rappresentanti istituzionali, economici e scientifici. Il momento di confronto sarà finalizzato, anche, alla individuazione delle modalità per il reperimento di risorse per proseguire il progetto.

L’iniziativa è rivolta a imprese del settore tessile, amministrazioni pubbliche, operatori ambientali, associazioni, tecnici e cittadini interessati a soluzioni sostenibili e replicabili. L’evento si concluderà con una visita ai laboratori di Centrocot e un momento di networking conviviale. La partecipazione è gratuita, con iscrizioni online sul sito www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.