A Marzio arriva il mercato a chilometro zero: una nuova iniziativa per valorizzare il territorio

Tra le novità più attese del 2025, il Comune di Marzio lancia una nuova iniziativa pensata per valorizzare le attività e i talenti del territorio: nasce il mercato a chilometro zero e artigianato locale.

A partire da giugno e fino a ottobre, la piazzetta del paese si animerà ogni sabato mattina con un piccolo ma ricco “mercatino” dove produttori e artigiani potranno esporre e vendere le proprie specialità alimentari e creazioni originali. L’obiettivo è offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione per riscoprire i sapori autentici della zona e per sostenere le produzioni locali.

Il Comune invita chi fosse interessato a partecipare come espositore — con prodotti alimentari o artigianato — a contattare direttamente gli uffici comunali per ricevere tutte le informazioni necessarie.

Le date del mercato

Queste le date già calendarizzate per il 2025:

14 giugno

5, 19, 26 luglio

9, 23 agosto

6, 20 settembre

4, 18 ottobre

In caso di maltempo

Per garantire la regolare svolgimento dell’iniziativa anche in caso di condizioni meteo avverse, il mercato sarà trasferito presso l’area feste in via del Pozzetto.