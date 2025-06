A Materia il cammino di Oropa: l’incontro con Alberto Conte sul senso e i passi del viaggio lento

Lunedì 16 giugno la nuova sede di VareseNews, Materia, a Castronno ha ospitato Alberto Conte, fondatore del Movimento Lento e ideatore del Cammino di Oropa, per un incontro dedicato ai cammini e non solo.

Dopo i saluti introduttivi di Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, si è subito entrati nel cuore della serata.

Alberto Conte ha iniziato raccontando come è nata la sua passione per il cammino, una passione maturata nel tempo e non immediatamente evidente: «Tra i miei innumerevoli errori ho fondato un consorzio turistico alberghiero, ho cominciato a scrivere articoli sul trekking, ma ho capito che non faceva per me. A quel punto ho pensato di fare il commerciale per la casa editrice e piano piano ho iniziato a capire cosa fosse più giusto per me». Dopo aver ricoperto diversi ruoli professionali, il punto di svolta arriva nel 2005: «Finalmente nel 2005 mi sono ritrovato ad avere un incarico prestigioso: tracciare il percorso ufficiale della Via Francigena. A quel punto passai tutto l’estate a tracciare la via e ho capito che era ciò che volevo fare da grande», ha raccontato.

La serata si è trasformata in un vero e proprio viaggio tra parole e immagini, un’occasione per riflettere su come camminare e pedalare possano diventare strumenti di connessione profonda con i luoghi attraversati e con sé stessi. Il Cammino di Oropa, che attraversa paesaggi suggestivi fino al celebre santuario mariano, è stato presentato come un esempio virtuoso di turismo lento, sostenibile e spirituale: «Una grande fortuna è la gradualità e i paesaggi», ha aggiunto Conte.