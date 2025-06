A Materia la sfida dei cambiamenti climatici e l’eredità di Papa Francesco

In un tempo dove non esistono più le mezze stagioni, e forse neanche quelle intere, la questione ambientale non può più essere relegata ai margini del dibattito pubblico. Gli eventi climatici estremi, tra cui desertificazioni, scioglimento dei ghiacci e perdita di biodiversità, hanno fatto prendere atto che la crisi ecologica è la priorità e va posta al centro delle nostre azioni.

Lo stesso Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’, pubblicata nel 2015, ha posto l’ecologia integrale come questione spirituale e morale, oltre che scientifica e politica. Un documento destinato a segnare una svolta nella dottrina sociale della Chiesa.

Martedì 17 giugno alle ore 21 allo Spazio Libero Materia di Castronno si confronteranno il teologo Marco Vergottini e lo scienziato del Centro comune di ricerca della Commissione europea (Ccr), Giacomo Grassi. Al centro dell’incontro, appunto, l’eredità culturale e morale di Papa Francesco che richiama con forza l’interconnessione tra ambiente, giustizia sociale ed economia, sottolineando come i più poveri siano le prime vittime dei cambiamenti climatici.

Non si tratta solo di salvare il pianeta, ma di ripensare il nostro stile di vita, il nostro modello di sviluppo e i nostri rapporti con il creato. La crisi climatica può essere letta come una svolta ecclesiale e antropologica: l’uomo non è dominatore assoluto della natura, ma “custode” del creato, della casa comune con cui deve vivere in armonia. In questo senso, l’enciclica rappresenta anche una sfida alla spiritualità cristiana contemporanea, invitata a riscoprire la semplicità, la sobrietà e la solidarietà.

Accanto alla riflessione teologica, il contributo dello scienziato illustrerà le conseguenze attuali e future del riscaldamento globale, sottolineando l’urgenza di azioni coordinate a livello internazionale. E la variabile tempo, in questa riflessione, non è per niente secondaria perché il tempo per intervenire efficacemente si sta riducendo drasticamente.

L’incontro a Castronno non sarà solo un’occasione di approfondimento, ma anche un invito all’azione. Come sottolinea Laudato si’, ogni scelta quotidiana ha un impatto: dal consumo di energia all’alimentazione, dal trasporto ai rifiuti. Serve una “conversione ecologica” che coinvolga individui, comunità, istituzioni. In un mondo frammentato, il messaggio di Papa Francesco si propone come ponte tra saperi, culture e fedi diverse, per costruire insieme un futuro più giusto e sostenibile. La sfida climatica, infatti, è anche una questione di speranza e responsabilità.