A Materia si canta senza palco: l’armonia nasce tra sconosciuti

Venerdì 6 giugno a Materia arriva DoveSiCanta, il format partecipativo che trasforma ogni luogo in un’esperienza corale. Ti presenti, ti diamo il testo, impari una canzone in armonia con chi è lì con te. Non serve esperienza. Serve voce. La tua

Un atrio, una piazza, una biblioteca, un’officina, una stazione. DoveSiCanta nasce lì. E venerdì 6 giugno, alle 21.00, nasce anche a Materia Spazio Libero, in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.

Non è uno spettacolo, è un incontro. Non si viene per guardare, ma per esserci. Ti presenti, ti diamo il testo, impari una canzone in armonia con chi è lì con te. Non serve esperienza. Serve voce. La tua.

Il format, che ha già preso vita in luoghi inaspettati, porta il canto nel quotidiano, fuori dai teatri e dentro le comunità. Si canta pop, quello che tutti conoscono: le canzoni che ci hanno fatto ballare, piangere, gridare in macchina. Dal pop italiano ai grandi classici internazionali, ogni tappa è una sorpresa.

Ogni brano è arrangiato in massimo tre voci, facile da imparare, potente da cantare. In meno di un’ora si canta insieme. Nessuna prova, nessuna performance. Solo persone che si ascoltano mentre si accordano.

E poi? Dopo qualche giorno, il video della serata finisce su YouTube. Per rivedersi, per condividere, per ricordare com’è stato esserci.

Dove si canta non c’è pubblico. Solo voci. Solo presenza. Solo adesso.

L’evento è organizzato da Solevoci in collaborazione con Anche Io Aps.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO