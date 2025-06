A Morosoccer arriva il torneo di Pétanque, un tocco vintage e provenzale alla festa di Morosolo

Sabato 14 giugno, l’evento che celebra la tradizione del gioco di bocce arriva per la prima volta a Morosoccer

A Morosolo è tutto pronto per vivere un evento unico: il torneo di Pétanque, che si terrà sabato 14 giugno 2025, a partire dalle 14:30, all’interno di Morosoccer 2025. Questo torneo internazionale di Pétanque rappresenta una vera e propria novità per la manifestazione, che giunge quest’anno alla sua edizione 2025.

Gli amanti del gioco delle bocce alla francese, vero e proprio culto popolare nei paesi della Provenza, potranno mettersi in gioco in una sfida che mescola sport, tradizione e un pizzico di nostalgia, grazie anche al suo sapore vintage, reso unico dalla locandina d’epoca che riporta all’atmosfera degli anni passati. In pieno stile Bidone, scanzonato, lento e con l’unico obiettivo di divertirsi il più a lungo possibile.

Il torneo, organizzato dall’Oratorio di Morosolo, avrà come palcoscenico i campi appositamente allestiti per l’occasione, sull’erba del centro sportivo di piazza Giovanni XXIII. La competizione avrà inizio nel pomeriggio di sabato 14 giugno, con una partenza alle 14.30. Le iscrizioni sono aperte: ci si può iscrivere direttamente sul posto oppure contattare il numero 3398031330 (costo 5€ a testa), e i partecipanti sono invitati a portare le proprie bocce. Ad allietare i partecipanti, un bicchiere di Pastis, aperitivo alcolico profumato all’anice tipico della Francia del Sud, che costituisce un binomio indissolubile con la Pétanque.

Un evento che unisce tutti

Morosoccer non è solo un evento sportivo, ma una grande festa di comunità, che si terrà da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025. Accanto al torneo di Pétanque, il programma prevede numerose altre attività: dal Torneo Adulti 7 vs 7 al ritorno del Torneo di Basket 3vs3, con altre novità pensate per tutti i membri della famiglia, dai più piccoli agli adulti.

La cucina e la solidarietà come protagoniste

Non mancheranno, inoltre, i momenti di convivialità grazie alla cucina del team Bidone, che proporrà piatti succulenti come focaccia e porchetta, costine BBQ, pulled pork e smash burger. Inoltre, i partecipanti potranno godersi il chiringuito con cocktail e momenti di relax. Morosoccer 2025 conferma anche la sua anima solidale, con una lotteria benefica che sosterrà il progetto L’Arcolaio della Cooperativa Sociale L’Arca di Tradate.

Un evento per il cuore della comunità

La manifestazione, con il patrocinio del Comune di Casciago e la regia organizzativa del team Bidone, continua a essere un appuntamento imperdibile per tutti. Come ogni anno, Morosoccer si conferma una realtà che unisce sport, divertimento e impegno sociale, con l’obiettivo di regalare un sorriso a chi partecipa e fare del bene al territorio.

Per maggiori dettagli e per rimanere aggiornati, visita i canali social ufficiali della manifestazione: @morosoccer su Facebook e Instagram.