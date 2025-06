A “nuoto” nel parco del lungolago di Laveno, è l’installazione della Galleria Ottonovecento

Sei nuotatori tutti con la testa a “pelo d’erba” fanno quattro bracciate nel parco del Lungolago De Angeli a Laveno Mombello. Si tratta della curiosa installazione dal titolo OltreLago realizzata Gabriele Garbolino Ru e situata di fronte alla Galleria d’arte Ottonovecento.

L’opera sarà inaugurata sabato 14 giugno alle 18:00. Per l’occasione sarà presente l’artista e si celebrerà con un brindisi. L’installazione si potrà poi visitare liberamente fino al 1° ottobre.

«Nell’installazione OltreLago – spiega il creatore -, sei nuotatori emergono da un prato trasformato in lago di smeraldo. Le sei sculture nuotano nell’erba, riprendono fiato per rituffarsi nel manto erboso. Come la fervida immaginazione trasforma la realtà in meraviglia, come, decine di volte, nell’infanzia la fantasia correva e trasformava il reale in qualcosa di immaginario eppure vero agli occhi, così i bambini di questa installazione trasformano un prato in piscina; l’erba che ondeggia al vento in acqua mossa; quasi fosse una continuazione del lago poco oltre».