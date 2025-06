A Olgiate Olona tornano le “Note sotto la Luna”: musica classica e rock nel parco di Villa Gonzaga

Sabato 7 giugno alle ore 21, il Parco di Villa Gonzaga di Via Luigia Greppi 4 a Olgiate Olona ospiterà la 3° edizione di “Note sotto la Luna”, un evento musicale che promette di regalare emozioni uniche al pubblico.

La serata vedrà protagonista l’Accademia Clara Schumann in un concerto che fonde magistralmente musica classica e sonorità rock, creando un viaggio musicale originale e coinvolgente. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Olgiate Olona in collaborazione con Curia Sottomarina, rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti della musica di ogni genere.

L’ingresso è libero, permettendo a tutti di partecipare a questa esperienza culturale nel suggestivo scenario del parco cittadino di Villa Gonzaga. L’evento è reso possibile anche grazie grazie al contributo di diversi sponsor locali, tra cui Malpensanet, Stema Service, ADA Vending, PRIORE e TM abbigliamento, Vignati Ceramiche.

“Note sotto la Luna” si conferma così un appuntamento fisso dell’estate olgiatese, capace di unire tradizione e innovazione musicale in una formula che ha già conquistato il pubblico nelle edizioni precedenti.