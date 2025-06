A Origgio si fa festa con la sesta di edizione di Muschionight

Sabato 21 giugno la Cascina Muschiona di Origgio in festa con la sesta edizione della “Muschionight”, l’evento estivo organizzato dalla Pro loco e dal Comune di Origgio con la collaborazione dell’Associazione Cacciatori e dai Jack&Jack. negli anni è diventato un appuntamento fisso per gli amanti del divertimento e della musica country.

A partire dalle 19, il cortile della cascina si animerà con bancarelle artigianali, gonfiabili per i più piccoli e numerosi punti di street food, che offriranno una varietà di proposte culinarie per accompagnare l’intera serata. L’atmosfera conviviale sarà arricchita da una pista in legno pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno scatenarsi nei balli di gruppo, guidati proprio dal team di Jack&Jack.

La serata sarà scandita dalla musica di Dj Andrea, affiancato dagli Astro Dance con DJ Franco e dai Western Catalan con Dj Vale, per un programma musicale che tra country e jazz vuole soddisfare gusti diversi e mantenere alta l’energia fino a tarda notte.

La festa è come sempre ad ingresso libero.

Qui la locandina della festa