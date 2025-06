A Porto Ceresio la mostra fotografica tra viaggi e culture del mondo

Si tiene a Porto Ceresio, dal 14 al 22 giugno, una mostra fotografica ospitata presso la Sala Esposizioni del Palazzo della cultura in piazzale Vincenzo Luraschi. L’ingresso è libero. In esposizione le fotografie di Marco Ciceri (Paesaggi d’Islanda e Isole Lofoten), Elena Impe (Norvegia on the road, Edimburgo), Mauro Coltri (Vietnam rurale, India e Holi Festival) e Andrea Maini (Kumbh Mela e Chernobyl). La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 20.