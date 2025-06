A Porto Ceresio “Quel che non sai di Varese”: storie e curiosità con Samuele Corsalini

Martedì 1 luglio 2025 alle ore 21, sulla terrazza del Palazzo della Cultura in Piazzale Luraschi a Porto Ceresio, va in scena un viaggio tra storie dimenticate e curiosità sorprendenti: “Quel che non sai di Varese”, il racconto coinvolgente di Samuele Corsalini, torna a far scoprire il lato più insolito della città giardino.

Una Varese sorprendente, da riscoprire

Attraverso aneddoti, episodi bizzarri e personaggi dimenticati, l’autore condurrà il pubblico in una narrazione ricca di dettagli storici e umani che cambieranno lo sguardo con cui si guarda Varese. Luoghi noti ma carichi di significati nascosti, vicende poco conosciute e figure illustri accompagneranno il racconto.

Ingresso libero e dopocena letterario

L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti. Al termine dell’incontro è previsto un dopocena letterario offerto dalla Biblioteca Comunale, promotrice dell’iniziativa insieme al Comune di Porto Ceresio e con il patrocinio della Stazione di Varese.

Sarà inoltre possibile ricevere una dedica personalizzata dell’autore sui suoi libri dedicati a Varese.