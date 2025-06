A Radio Missione Francescana si parla di urologia pediatrica con la dottoressa Maria Glenda Di Napoli

Venerdì 27 giugno 2025 alle ore 11.10, Radio Missione Francescana – Medicina ospiterà una nuova puntata dedicata alla salute dei più piccoli. Protagonista dell’intervista sarà la dottoressa Maria Glenda Di Napoli, responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Urologia Pediatrica dell’ASST Sette Laghi.

La trasmissione, intitolata “L’urologia pediatrica da 0 a 18 anni e anche di più…”, affronterà tematiche legate alla diagnosi, alla cura e al supporto dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie urologiche. Un approfondimento prezioso su un ambito delicato e spesso poco conosciuto della medicina pediatrica.

La dottoressa Di Napoli, che opera all’interno del Dipartimento di Area Chirurgica e del Dipartimento Materno Infantile, sarà intervistata da Giorgio Dini e Luigi Rusconi, conduttori della trasmissione.

Per chi non potesse seguire l’appuntamento in diretta, è prevista una replica domenica 29 giugno alle ore 16.00.

Come ascoltare Radio Missione Francescana

Radio Missione Francescana è ascoltabile in FM su diverse frequenze a seconda del territorio:

94.6 MHz : da Varese fino a Busto Arsizio e zona sud della provincia

91.7 MHz : città di Varese e comuni limitrofi

88.5 MHz : Valceresio

90 MHz : area Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate

91.4 MHz : sud Lago Maggiore, Laveno, Sesto Calende, Varese

89.55 MHz: nord Lago Maggiore, Laveno, Luino

È possibile seguire la trasmissione anche in streaming, in tutto il mondo, al link: mms://streaming1.bsnewline.com/rmf

Per ulteriori informazioni: www.rmf.it/frequenze.htm

Contatti diretti: Radio Missione Francescana – tel. 0332 264266