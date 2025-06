A Riccardo Comerio la benemerenza civica 2025 di Busto Arsizio

Il cittadino benemerito del 2025 per Busto Arsizio è Riccardo Comerio. Il suo nome verrà inciso nella lapide commemorativa nell’atrio al primo piano di Palazzo Gilardoni accanto a quelli di imprenditori, senatori, monsignori, militari che hanno fatto la storia della città.

Comerio, oltre ad essere un importante industriale a capo dell’azienda di famiglia Comerio Ercole (140 anni compiuti quest’anno), è anche un volontario dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, vice presidente della Fondazione Bianca Garavaglia e presidente della Liuc.

Il sindaco Emanuele Antonelli lo ha svelato questa mattina in occasione della presentazione del programma di festeggiamenti del santo patrono della città, Giovanni Battista, che si svolgeranno il prossimo 24 giugno: «La benemerenza civica va a lui per tanti motivi – ha detto il sindaco –, Comerio fa tanto come imprenditore, ed è una persona che ha dato tanto alla città di Busto Arsizio anche dal punto di vista civico e sociale: tra le altre cose, è vice presidente della fondazione Bianca Garavaglia e presidente onorario dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco di Varese che quest’anno festeggia i 40 anni di attività benefica».

Il conferimento della benemerenza avrà luogo il prossimo 24 giugno con la cerimonia che si svolgerà alle 9,30 in Villa Ottolini Tosi a cui seguirà, alle 11,30, la messa solenne in basilica di San Giovanni.