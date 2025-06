A Samarate arriva la Sisters Summer Fest: musica, birra e divertimento per tutte le età

Una giornata all’insegna della convivialità e dell’intrattenimento si prepara ad animare Samarate: sabato 29 giugno, a partire dalle ore 17:00, il Sisters’ Pub apre le porte alla prima edizione della Sisters Summer Fest, un evento estivo pensato per coinvolgere adulti, famiglie e bambini in un’atmosfera di festa informale e coinvolgente.

Il programma della giornata punta a soddisfare pubblici diversi, alternando momenti musicali, spettacoli per bambini e spazi dedicati all’artigianato locale. Il pomeriggio prenderà il via con uno spettacolo di magia e intrattenimento per bambini, organizzato in collaborazione con Storie Sotto Coperta, libreria per bambini di Gallarate.

Nel corso dell’evento sarà possibile curiosare tra le bancarelle di hobbisti, che proporranno creazioni artigianali e gadget originali. La serata sarà accompagnata da un DJ set, con selezioni musicali pensate per far ballare e rilassare i presenti fino a tarda notte – “fino a quando ce la fai”, come recita con ironia la locandina ufficiale.

Non mancherà naturalmente l’offerta gastronomica, fedele allo spirito conviviale del pub: patatine, salamelle e hot dog saranno disponibili per tutta la durata della festa, affiancati da “un botto di birra”, che rappresenta uno degli elementi centrali della proposta del Sisters’ Pub.

In caso di maltempo? Si replica!

L’organizzazione ha previsto un piano B in caso di maltempo: qualora le condizioni meteorologiche non consentissero lo svolgimento della festa sabato 29, l’evento sarà rimandato alla domenica successiva, garantendo così a tutti la possibilità di partecipare.

Dove e quando

L’appuntamento è presso il Sisters’ Pub di via Moncenisio 7 a Samarate, all’interno dell’area outdoor perfettamente attrezzata per accogliere famiglie, gruppi di amici e appassionati di musica e birra artigianale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il pub al numero 0331 720035.