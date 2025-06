A Saronno abitini in piazza per non dimenticare l’infanzia tragica dei bambini colpiti dalla guerra

Sabato 21 giugno, dalle ore 10.00 alle 18.00 in piazza Libertà a Saronno, il gruppo Donne in Nero delle sezioni di Varese e Como con la rete “4 passi di pace” propone un evento pubblico intitolato “Io, tu, noi… siamo umani?” per riflettere sulla tragica condizione dell’infanzia nei territori interessati dalla guerra.

Un’installazione simbolica per ricordare le giovani vite spezzate

Cuore della manifestazione sarà la costruzione di un’installazione simbolica: sul selciato della piazza verranno disposti abiti di bambini, contornati con del gesso bianco, accanto ai quali verrà scritto un nome e un numero progressivo. Ogni elemento rappresenterà una giovane vita spezzata dalla guerra. «Vi aspettiamo in piazza con il vostro abitino – è l’invito degli organizzatori – e se non l’avete ve lo consegneremo noi». Gesti simbolici ma profondamente umani, per denunciare una strage difficile persino da pensare: 50mila, secondo i dati dell’Unicef i bambini uccisi e feriti dall’inizio del conflitto a Gaza.

Un presidio di giustizia e memoria

L’azione proposta dalle Donne in Nero e da “4 passi di Pace” vuole essere un presidio di riflessione, per chiedere giustizia e pace in un contesto globale sempre più segnato da violenze e sopraffazioni, e per ricordare le migliaia di bambini uccisi nel corso del conflitto israelo-palestinese, restituendo loro simbolicamente una presenza e un’identità.

Un invito a lasciare un segno di pace

La manifestazione è aperta a tutti: cittadini, famiglie, associazioni e singoli che desiderano manifestare vicinanza, solidarietà e impegno civile per la pace sono invitati a lasciare il loro segno in piazza Libertà. Per non dimenticare le piccole vittime innocenti, per non arrendersi alla logica della guerra, per chiedere ancora una volta la Pace.

Qui la locandina dell’iniziativa