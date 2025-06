A Saronno parte la stagione estiva in piscina: nuove aree relax e corsi per tutte le età

Sta per partire la stagione alla piscina estiva di Saronno.

Sabato 14 giugno aprirà ufficialmente al pubblico l’impianto estivo, che resterà attivo ogni giorno, dal lunedì alla domenica, fino al 31 agosto.

Tra le novità di quest’anno spicca l’area verde completamente rinnovata, gli ampi spazi relax e una zona vip, con ombrelloni e sdraio riservati, pensati per offrire ai visitatori il massimo del comfort.

Per i più piccoli, si riconferma l’area giochi Spray Park: scivoli, tunnel spruzzanti e personaggi per garantire ore di gioco ai più piccoli.

Per l’estate 2025 arriva anche l’opportunità per organizzare feste originali: sarà infatti possibile prenotare la piscina per compleanni, lauree, addii al nubilato o celibato.

Gli eventi potranno essere personalizzati scegliendo tra menù pizza o hamburger grazie alla collaborazione con il Club House di Saronno, con la possibilità di riservare un’area dedicata.

A partire dal 3 giugno sarà inoltre possibile iscriversi ai corsi estivi, con una speciale promozione: fino al 13 giugno sconto del 10% su tutte le attività.

I corsi per bambini si terranno dal 16 giugno al 31 luglio, il lunedì dalle 17 alle 18.30 (con possibilità di aggiungere il giovedì su richiesta); i corsi di acquaticità neonatale si svolgeranno il lunedì dalle 16.15 alle 16.45; mentre i corsi per adulti partiranno dal 30 giugno al 28/ luglio, il lunedì dalle 19.15 alle 20.45.

Un’occasione imperdibile per vivere un’estate ricca di sport, relax e divertimento nella piscina di fiducia della città.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente Saronno Servizi SSD.