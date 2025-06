A Somma una nuova scultura realizzata con il tronco dell’albero che crollò davanti alle Fattorie Visconti

Nel settembre del 2023 un evento meteorologico di forte intensità provocò la caduta di un grosso ramo da una delle grandi Sophora Japonica site davanti all’ingresso delle Antiche Fattorie Visconti.

A seguito della decisione di abbattere la pianta per questioni di sicurezza l’artista Massimo Fergnani si è proposto all’Amministrazione e al Comitato Antiche Fattorie Visconti per trasformare la ferita in un’occasione di memoria.

Il tronco reciso è stato portato nel laboratorio di Gazzada dove l’artista ha creato “Il Volo della Fenice”, scultura lignea policroma che domenica 15 giugno verrà svelata nel cortile di Palazzo Viani Visconti e donata alla Città di Somma Lombardo.

«La scultura – afferma Massimo Fergnani – è stata realizzata utilizzando un tronco di albero reciso appartenente alla storia, alle radici, all’identità del territorio sommese. L’opera dal titolo Il Volo della Fenice si ispira al grande mito della Fenice, figura mitologica considerata storicamente un simbolo di rinascita. Il mio lavoro è il frutto di interpretazione incentrato come tema di fondo sulla rinascita storico culturale delle Antiche Fattorie Visconti; il volo della fenice vuole essere quel seme che schiudendosi possa divenire rinascita ripartenza di un luogo saturo di storia e di passato per non dimenticare».

L’operazione si è concretizzata anche grazie all’interessamento del Comitato Antiche Fattorie Visconti che già nel dicembre del 2023 si era speso per un progetto di recupero del tronco. Per il basamento della scultura si ringrazia Nuova Stic Srl di Somma Lombardo.

«Siamo lieti di inaugurare questa splendida scultura – aggiunge l’assessora alla Cultura Donata Valenti – che l’artista Massimo Fergnani ha deciso di donare al nostro Comune in occasione di un anniversario per noi così importante come quello dell’elevazione a città. Il patrimonio artistico culturale di Somma Lombardo si arricchisce di una nuova opera che ha un profondo legame con la nostra storia e il nostro territorio e che seppur temporaneamente dialoga in maniera perfetta con le opere già presenti dell’artista Sangregorio».