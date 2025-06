A Tradate consegnata la Costituzione ai nuovi diciottenni

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, si è tenuta nella serata del 2 giugno, nella suggestiva cornice di Villa Truffini, la cerimonia di consegna della Costituzione italiana ai neo diciottenni di Tradate. Alla serata hanno partecipato una ventina di ragazze e ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel corso dell’ultimo anno, accompagnati dalle loro famiglie, dal Consiglio comunale dei ragazzi, dal sindaco Giuseppe Bascialla e dall’assessore Erika Martegani.

Una Costituzione come bussola

La Costituzione è stata donata in formato digitale, consegnata simbolicamente ai giovani su una chiavetta USB. Nel suo intervento, il sindaco Giuseppe Bascialla ha ricordato l’importanza del momento: “Questa sera celebriamo i valori della Costituzione con un gesto simbolico come la consegna della carta costituzionale ai ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età. Diventate cittadini a pieno titolo con nuovi diritti e nuove responsabilità. Il vostro futuro è nelle vostre mani, come anche il futuro collettivo. La Costituzione che oggi ricevete è la vostra bussola, amatela e vivetela.”

La cerimonia si è conclusa con l’esecuzione di un concerto a cura del Corpo Musicale Città di Tradate, che ha accompagnato con la sua musica una serata dedicata ai valori fondanti della Repubblica, all’impegno civico e al passaggio alla vita adulta. Un momento semplice ma sentito, che ha voluto coinvolgere la comunità in una delle ricorrenze più significative del calendario civile italiano, valorizzando i giovani e il loro ruolo nel presente e nel futuro del Paese.