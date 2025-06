A Tradate la leggendaria vita di Giovanni Cassini nel 400esimo della nascita

L’ultima serata pubblica prima della consueta sosta estiva è stata voluta e dedicata dal GAT, Gruppo Astronomico Tradatese, ad un anniversario di grande importanza sia scientifica che umana: l’8 giugno del 1625, quindi esattamente 400 anni fa, nasceva nel piccolo e splendido borgo ligure di Perinaldo, Giovanni Cassini, leggendario scienziato che con le sue scoperte illuminò letteralmente tutto il seicento.

Lunedì 23 Giugno 2025, h 21 (Cine GRASSI) il GAT si collegherà in diretta proprio con Perinaldo da dove il dott. Lorenzo Sicignano (Sanremo, 1999) , direttore del locale Osservatorio Astronomico “G.D. Cassini” e responsabile del programma nazionale Cassini 400 in collaborazione con il Comune di Perinaldo, terrà una affascinante serata sul tema: Cassini la massima stella del Seicento.

Oltre ad aver curato eventi e progetti legati al quattrocentesimo anniversario della nascita di Cassini, il relatore collabora con istituzioni scientifiche e culturali di rilievo su scala nazionale e internazionale come ESA, ASI, INAF, Università di Bologna, Ministero della Cultura e Thales Alenia Space per promuovere l’astronomia e la cultura scientifica attraverso eventi, progetti educativi e contenuti visivi. La serata sarà un viaggio affascinante nella vita e nell’eredità scientifica di Cassini attraverso immagini, racconti e aneddoti poco noti, che evidenziano una figura poliedrica di uno scienziato capace di dialogare con i potenti del suo tempo, scrutare i cieli da Bologna a Parigi e lasciare un’impronta indelebile nella storia dell’astronomia.

Nato a Perinaldo da una famiglia benestante, Cassini studiò prima presso i Gesuiti a Genova e poi a Bologna dove fu allievo del grande astronomo Giovanni Battista Riccioli. Nel 1650 ottenne la cattedra di Astronomia all’ Università di Bologna e realizzò nella basilica di San Petronio una famosa meridiana nota in tutto il mondo. La sua fama travaricò presto i confini nazionali al punto che nel 1669 il re Luigi XIV lo convinse a trasferirsi in Francia per dirigere l’ Osservatorio di Parigi. Qui l’astronomo italiano (e i suoi collaboratori, un’autentica ‘dinastia’ quasi sempre legata da vincoli parentali) fece le sue scoperte più importanti. Tra queste spiccono i suoi studi su Saturno, del quale scoprì 4 satelliti e la famosa divisione tra gli anelli che porta il suo nome.

Non è un caso che porti in nome di Cassini anche la leggendaria missione spaziale che ha orbitato Saturno dal 2004 al 2017 realizzando straordinarie scoperte scientifiche sia sul pianeta che sui suoi satelliti. Cassini morì a Parigi il 14 Settembre 1712 dopo una vita tutta da raccontare e della quale il piccolo borgo di Perinaldo (da dove il GAT si collegherà in diretta lunedì 23 giugno) reca tantissime testimonianze. Un’occasione quindi, quelle di Lunedì sera al Cine GRASSI, per riscoprire il lato più umano della scienza e riflettere sull’eredità culturale di un ligure che ha letteralmente cambiato il modo di guardare l’universo.