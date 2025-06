A Tradate torna la “Fisio Run”: appuntamento il 9 giugno con la 9ª edizione

Manifestazione podistica non competitiva con percorsi da 1,8, 6 e 12 chilometri. Attesi adulti, bambini e amici a quattro zampe

Domenica 9 giugno 2025 si rinnova a Tradate l’appuntamento con la Fisio Run, la manifestazione podistica non competitiva organizzata da Galmarini, giunta alla sua nona edizione. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Tradate, dalla Regione Lombardia, da ASST Sette Laghi e dal Polo universitario, si svolgerà con partenza dal Rione Pineta – in via Broggi – e si snoderà su percorsi di 1,8, 6 e 12 chilometri, adatti a ogni tipo di partecipante.

L’evento avrà inizio nella mattinata, con un tempo massimo di percorrenza fissato in 2 ore e 30 minuti. La camminata sarà a passo libero e si svolgerà anche in caso di maltempo. Sono particolarmente benvenuti anche gli amici a quattro zampe, per un’occasione all’insegna dello sport, della natura e della socialità.

Iscrizioni e dettagli logistici

Le iscrizioni sono aperte online sul portale www.endu.net. Il costo è di 12 euro con pacco gara per i primi 750 iscritti entro il 6 giugno 2025, mentre dal 7 e fino all’8 giugno la quota sarà di 15 euro, sempre salvo disponibilità. I bambini sotto i 6 anni potranno partecipare gratuitamente, senza diritto al pacco gara.

La distribuzione dei pettorali avverrà esclusivamente nei giorni:

Sabato 7 giugno, dalle 15:00 alle 19:00

Domenica 8 giugno, dalle 7:30 alle 8:30

Inoltre, per tutti i partecipanti ci sarà la possibilità di pranzare presso il Rione Pineta, punto nevralgico dell’evento.

Sicurezza e responsabilità

Trattandosi di una manifestazione non competitiva, la partecipazione implica l’accettazione delle condizioni di responsabilità indicate dagli organizzatori. Ogni iscritto è tenuto a rispettare il codice della strada, ed è consapevole che l’organizzazione non risponde di eventuali incidenti o danni occorsi prima, durante o dopo la manifestazione.