A Travedona Monate la mostra “SelvaticaMente”: sei anni di educazione in natura con Il Soffione aps

L’associazione Il Soffione aps presenta una mostra documentario per raccontare il progetto educativo SelvaticaMente, attivo da sei anni in provincia di Varese. L’appuntamento è per sabato 28 giugno, dalle 10:00 alle 12:00, nella sede dell’associazione in via Faraona 480, Travedona Monate. L’ingresso è libero.

SelvaticaMente: un progetto educativo radicato nel territorio

SelvaticaMente è un progetto rivolto a famiglie con bambini dai 2 ai 7 anni. Nato nel 2019, si fonda su principi come la biofilia, l’ecologia profonda, il contatto diretto con il mondo naturale e l’importanza del gioco spontaneo. L’iniziativa si propone di offrire un’alternativa educativa più vicina alla natura, promuovendo relazioni autentiche tra le persone e l’ambiente.

Durante la mostra documentario saranno presentati i valori, le finalità e la metodologia che guidano le attività del progetto, offrendo ai visitatori uno sguardo sul percorso intrapreso nel corso degli anni.

L’associazione Il Soffione aps

Fondata da Daniela Aver, l’associazione Il Soffione aps ha sede a Travedona Monate e si dedica alla promozione di una cultura eco-centrica. L’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza del legame tra l’essere umano e la natura, attraverso attività che coinvolgano le famiglie e i più piccoli in esperienze immersive e rispettose dei ritmi naturali.

Contatti e informazioni

Per ulteriori dettagli sull’evento o per conoscere le attività dell’associazione, è possibile contattare Il Soffione aps ai seguenti riferimenti: telefono: 339 2027626, email: ilsoffioneaps@gmail.com