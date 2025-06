A Varese arrivano i Lunedi al cinema: sei grandi film all’aperto nei quartieri

Nell’estate varesina arriva in calendario l’iniziativa Lunedì al cinema, la nuova rassegna promossa dal Comune di Varese con proiezioni sotto le stelle nei quartieri della città. Nelle serate del lunedì, dal 7 luglio all’11 agosto, sono in programma sei serate di cinema nelle piazze dei rioni di Schiranna, Bustecche, Valle Olona, San Fermo, Casbeno e in piazza della Motta.

«Una nuova iniziativa – spiega l’assessore Enzo Laforgia – che esplora la formula di cinema itinerante, portando il grande schermo sotto casa, in arene inedite nel cuore dei quartieri cittadini. Un modo per offrire occasioni di incontro, scambio e cultura nei luoghi che sono un presidio di socialità. La nuova rassegna propone un calendario di proiezioni gratuite, all’aria aperta e accessibili a tutti, creando degli eventi culturali decentrati in grado di coinvolgere la comunità».

«I quartieri sono al centro di questa nuova iniziativa – aggiunge il consigliere delegato ai Quartieri Giacomo Fisco – un momento di aggregazione per consentire a cittadini e famiglie di vivere in modo diverso e coinvolgente i propri spazi, valorizzando le tante piazze della città».

SEI TITOLI PER TUTTI I GUSTI

Nella rassegna sono compresi titoli adatti a tutte le fasce d’età: si parte il 7 luglio alla Schiranna con Captain America: Brave New World di Julius Onah. Il 14 luglio alle Bustecche nell’area parcheggio via R. Lombardi, con Un mondo a parte di Riccardo Milani. Il 21 luglio a Valle Olona, nei pressi della Chiesa S. Agostino, è in programma Il robot selvaggio di Chris Sanders. Lunedì 28 luglio in Piazza della Motta, nel cortile esterno della sede di Varese Corsi, The Fall Guy di David Leitch. Il 4 agosto a San Fermo, nel campetto di via Sette Termini, con Mufasa il Re Leone di Barry Jenkins. Chiude la rassegna lunedì 11 agosto a Casbeno, all’ingresso di Villa Recalcati in piazza Libertà, la proiezione di Napoli-New York di Gabriele Salvatores. Tutte le serate avranno inizio alle 21.30.