A Varese è scontro sulle commissioni: dopo il rinvio sull’edilizia pubblica le minoranze chiedono la decadenza dei presidenti

Nuovo fronte di tensione politica in Comune a Varese. Tutti i gruppi consiliari di minoranza hanno diffuso una nota congiunta in cui contestano duramente il rinvio delle commissioni consiliari convocate per discutere la situazione degli alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica.

Le commissioni Bilancio, Lavori Pubblici e Sicurezza erano state richieste proprio dalle minoranze per avere chiarimenti su diversi aspetti: lo stato di manutenzione degli immobili comunali — circa 350 unità —, le risorse a bilancio, gli sfratti eseguiti e previsti, le occupazioni abusive e le azioni di contrasto intraprese dall’Amministrazione, inclusi eventuali interventi delle Forze dell’Ordine.

Secondo i gruppi di opposizione, la maggioranza avrebbe proposto il rinvio della discussione facendo riferimento all’indisponibilità del presidente di Aler, nonostante — precisano — la richiesta riguardasse esclusivamente gli immobili di proprietà comunale, senza coinvolgere Aler o altri soggetti esterni.

«Ci troviamo di fronte all’ennesimo atto di prepotenza della maggioranza — scrivono le minoranze — che piega i regolamenti a proprio piacimento per evitare di dare risposte ai cittadini sempre più esasperati».

Per questo motivo i gruppi di minoranza hanno annunciato l’intenzione di rivolgersi al Presidente del Consiglio comunale e al Prefetto di Varese per chiedere la decadenza dei presidenti delle tre commissioni coinvolte, giudicati non adeguati a garantire il regolare funzionamento dei lavori consiliari.