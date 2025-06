A Varese la presentazione di “Cane pensato”, il nuovo libro di Luca Spennacchio

C’è un filo sottile e fortissimo che unisce chi ogni giorno si prende cura dei cani nei rifugi e chi studia, racconta e insegna il significato profondo del rapporto tra uomo e cane. È lungo questo filo che nasce l’incontro con Luca Spennacchio, istruttore cinofilo, formatore in campo professionale e studioso in zooantropologia applicata, già autore del saggio Canile 3.0., da sempre vicino al mondo dei canili e da anni punto di riferimento per chi lavora per il benessere degli animali.

Martedì 1 luglio 2025, alle ore 20.45, presso la Sala Montanari via dei Bersaglieri 1, Varese, il Canile Municipale di Varese – LNDC Animal Protection Varese, con il patrocinio del Comune di Varese e la collaborazione della Clinica Veterinaria “Città di Varese”, organizza la presentazione del nuovo libro di Spennacchio “CANE PENSATO”.

Un libro che ci accompagna a guardare il cane con occhi nuovi: consapevoli, rispettosi, capaci di ascolto. Un libro che parla di noi, di loro, e del legame che ci unisce. Un viaggio intimo e critico nel millenario rapporto tra essere umani e cani. E che, come volontari e operatori, ci aiuta ogni giorno a migliorare il nostro lavoro e il nostro approccio, nel rispetto delle storie e dei vissuti di ogni singolo cane.

Durante la serata, Luca dialogherà con Davide Majocchi, attivista per la liberazione animale, in un incontro aperto a tutti: volontari, adottanti, appassionati e chiunque voglia avvicinarsi con maggiore consapevolezza al mondo dei cani. Ad accompagnare la serata, una mostra di 10 ritratti fotografici dei cani attualmente ospiti del Canile di Varese, realizzati da Chiara Bracale, fotografa specializzata in ritratti di cani e membro del direttivo Scatti nati dal desiderio di raccontarli non come “cani da adottare”, ma come individui.

Con una storia, un nome, uno sguardo. Perché ritrarre un cane in canile significa affermarne l’esistenza, la dignità, il valore.

Una serata che farà riflettere in modo schietto sulla nostra relazione con il cane. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata su Eventbrite.

Per informazioni

caniledivarese@legadelcane-va.com

Per chi desidera iniziare già a immergersi nei contenuti, è disponibile anche un estratto audio dell’autore:

https://www.youtube.com/watch?v=S1Kgkl9jK_U