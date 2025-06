A Varese la prima prova di maturità non spaventa gli studenti: “Pensavamo più difficile”

Alle 8.30 tutti in aula per la prima prova di maturità, si parte con il test di italiano che vede gli studenti confrontarsi con le tracce scelte dal ministero.

«Me l’aspettavo più difficile rispetto alle prove fatte durante l’anno» così raccontano molti degli studenti che hanno sostenuto questa mattina la prova d’italiano a Varese.

Quest’anno le tracce scelte vedono la presenza di autori molto importanti per il panorama storico italiano come Pasolini e Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tra i temi d’esame anche con “I giovani, la mia speranza”, un messaggio del giudice Paolo Borsellino pubblicato nell’ottobre del 1992 sull’importanza della cultura della legalità portata ai giovani come deterrente contro la cultura mafiosa.

Parlando con gli studenti varesini sono emerse opinioni molto simili sulla difficoltà che presentava la prova: «La prova che ci hanno dato era coerente con le mie aspettative, ho scelto la comprensione del testo su Pasolini perché mi sentivo più preparata». Sulla seconda prova di domani che vedrà gli studenti affrontare il test di latino: «La professoressa ci ha detto che le prove che abbiamo fatto durante l’anno, in vista della maturità, erano molto più difficili rispetto alla prova d’esame effettiva», ha spiegato Viola, studentessa del liceo classico.

Video: Francesca Marutti

«Ho affrontato la prova di italiano, erano parecchie tracce quindi avevo una buona scelta. Tracce tutte fattibili, argomenti non troppo complicati. La prof ha cercato di metterci un po’ d’ansia, ma ho svolto bene il tema e sono abbastanza sicuro di aver scritto tutto al meglio. Domani ci sarà la seconda prova di economia e sarà bella tosta», ha spiegato Filippo, studente di amministrazione finanza e marketing.

