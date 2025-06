A Varese luglio ha il sapore del territorio: torna la rassegna “Itinerari di Gusto”

Dal centro storico fino ai quartieri più defilati, passando per giardini, botteghe e terrazze, Varese nel mese di luglio torna a parlare la lingua del gusto.

E lo fa con l’accento della seconda edizione di Varese Itinerari di Gusto, la rassegna enogastronomica che dal 1 al 31 luglio trasformerà la città in una mappa di buone cose varesine da assaggiare.

Promossa dal Distretto Urbano del Commercio con il sostegno del Comune di Varese e la collaborazione di Confcommercio, Confesercenti e Slow Food, l’iniziativa mette in rete 39 realtà tra ristoranti, bar, panifici, pasticcerie e locali, in un dialogo aperto e continuo tra artigianato del gusto, agricoltura e territorio.

«È un evento diffuso che nasce per raccontare Varese in modo nuovo – spiega la vicesindaca Ivana Perusin – attraverso produzioni locali e creazioni che sono espressione della vitalità imprenditoriale varesina». E in effetti, accanto all’idea di promozione, l’obiettivo è anche più profondo: provare a cucire un racconto condiviso del gusto varesino che oggi appare ancora frammentato, ma che ha già i suoi protagonisti.

Come il miele di Simone da Venegono Superiore, le erbe della Bevera di Viggiù, le uova di Renè Vanetti da Arcisate – piccoli ingredienti, storie vere, che si intrecciano a menu degustazione, cocktail dedicati, brunch, aperitivi e torta pasqualina. Quest’ultima, in particolare, sarà il piatto simbolo di Basili&co, che per tutto il mese renderà omaggio a una tradizione genovese reinterpretata con le uova locali.

C’è chi si è autocandidato, come Vibes: «Ci siamo autocandidati perchè l’anno scorso non abbiamo fatto in tempo a partecipare, e abbiamo subito dato la disponibilità per l’edizione successiva – racconta Michela Pica – Il varesino è un cliente complesso, ma a noi piace partecipare». E chi, come il team di Base Blu bar, ha ideato un aperitivo positivo, profumato con il liquore a chilometro zero realizzato con erbe della zona della Bevera e addolcito dal miele di Simone di Venegono Superiore. E poi ci sono Ciacco e la sua vetrina di prodotti varesini, Limbosco che servirà il “liquore del droghiere” realizzato dalla vicina drogheria Vercellini, il brunch pensato da Vibes e la pasticceria C’est la Vie con i prodotti di Broggini Ortobio.

«Quest’anno gli operatori coinvolti sono adeguati sia sul piano qualitativo sia quantitativo – commenta Roberto Quamori Tanzi, di Ascom – Speriamo in un salto di qualità nella terza edizione: da una promozione cercata a una domanda spontanea da parte di ristoratori e locali». L’auspicio si riflette anche nelle parole di Juan Carlos Macchi per Confesercenti: «Un’iniziativa bella, che ci auguriamo possa diventare sempre più attrattiva nei prossimi anni».

Non è un caso che tra gli obiettivi ci sia anche quello di parlare ai turisti, che a luglio riempiono alberghi e B&B, offrendo loro un assaggio autentico del varesino. Il sito dedicato – www.itineraridigustovarese.it – raccoglie programma, aggiornamenti e racconti delle collaborazioni nate tra operatori, oltre agli eventi collaterali previsti, ancora in fase di completamento.

Con l’auspicio che da questo itinerario diffuso possa nascere una via varesina al gusto: per scoprirla attraverso le storie di chi ci lavora, è stato organizzato anche un appuntamento speciale il 16 luglio a Materia, dal titolo “Dalla terra al piatto”: parole, sapori e racconti del nostro territorio in una serata dedicata a chi coltiva, produce, cucina, ama Varese e i suoi luoghi. PER ISCRIVERSI ALLA SERATA

