A Venegono Inferiore arriva il Tennis/Beach Summer Camp dell’Associazione Arcobaleno

Da metà giugno sono aperte le iscrizioni al primo Tennis/Beach Summer Camp organizzato dall’associazione Arcobaleno a Venegono Inferiore, in via Don Chiesa 13/B. Un’occasione per bambini e ragazzi di vivere un’estate all’insegna dello sport, del divertimento e del relax.

Il campus prenderà il via il 30 giugno e si svolgerà dal lunedì al venerdì, con ingresso alle ore 9.00 e l’inizio delle attività previsto per le 9.30. Le discipline principali saranno tennis e beach volley, con momenti di svago e relax nel pomeriggio, pensati per favorire socializzazione e benessere dopo le attività sportive.

La giornata del camp si concluderà intorno alle ore 17/18, offrendo così un servizio completo pensato per accompagnare i giovani partecipanti in una routine estiva attiva e coinvolgente. Il costo dell’intera settimana è di 60 euro, tutto compreso. Un’offerta accessibile che unisce sport, movimento all’aria aperta e socialità.

La struttura

Il centro sportivo di Venegono Inferiore (Via Damiano Chiesa), dove si svolge il campus, comprende due campi da tennis (uno all’aperto e uno coperto), un campo da Beach volley all’aperto, un campetto all’interno della palestra e un campo da calcio esterno sul prato, una grande area verde e la zona ristoro per pranzi e merende.

Per le iscrizioni

È possibile chiedere informazioni ai numeri 338-5322304 / 347-3837762, oppure inviare una mail a filiguri.ezio@alice.it lasciando il proprio nominativo e numero di telefono.

Sararete ricontattati con tutte le indicazioni per procedere con le iscrizioni.