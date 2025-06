A Verghera torna la Summer Fest, tre giorni di musica, sport e divertimento per tutta la famiglia

Diciassettesima edizione della Summer fest in Oratorio San Luigi a Verghera di Samarate (via Mazzini 35), venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 giugno.

Il venerdì si potrà cenare tutti insieme: ila cucina e il bar saranno già attivi dalle 19.00, ma la serata continua con l’animazione dalla musica dal vivo con la ” Iris big band”. La Società Filarmonica di Lonate Pozzolo declinata nella sua versione Big Band, nasce nell’ottobre 2020 come rinascita della storica banda musicale di Lonate Pozzolo. Ha sezioni di sax, trombe, tromboni, batteria, percussioni, chitarra, basso, piano.

Sabato ritorna con grande richiesta il Calcio no stop, con 8 squadre che inizieranno già da mezzogiorno a sfidarsi per riuscire a raggiungere le semifinali e finali della domenica. Sarà possibile rinfrescarsi con dell’ottimo aperitivo prima d’iniziare a cenare insieme con le prelibatezze della cucina e solo per sabato un piatto che ritorna nel menù: fritto misto (anelli, code di gambero e ciuffi). Per concludere la serata un’ottima spaghettata aglio e olio.

Domenica giornata di grande eventi: semifinali e finali di calcio per decretare la squadra vincitrice di questa edizione. Nel pomeriggio verso le 16.00 schiuma party per tutti i bambini e a seguire intorno alle 17.00 per tutti. Sempre nell’ora di cena lo stand e il bar saranno aperti.

Lo stand gastronomico e il bar saranno aperti alla sera con salamelle, braciole, bruschette, pizza fritta, con dell’ottima e fresca birra per passare una serata in compagnia. La novità di quest’anno della cucina? Il frutto misto di sabato sera, ma tutte le serate il cartoccio un mix di crocchette, olive e arancini. Gli orari del bar e della cucina sono semplici: venerdì, sabato e domenica saranno aperti da inizio attività.