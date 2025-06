A Villa Panza arriva Ars Sonora, concerti e incontri tra musica, arte e architettura

Al via a Villa Panza la rassegna di eventi musicali “Ars Sonora”, la rassegna musicale proposta dal FAI in partenariato con il Comune di Varese.

Il progetto nasce nel 2023 con l’obiettivo di portare alla Villa sul colle di Biumo a Varese musica e sonorità contemporanee in dialogo con la collezione permanente e la ricerca di Giuseppe Panza di Biumo. L’iniziativa attiva connessioni virtuose sul territorio, contribuendo a valorizzare i talenti e le competenze di giovani artisti e, allo stesso tempo, portando a Varese nomi di rilievo nazionale e internazionale.

“Ars Sonora 2025” – la cui curatela è affidata alla studiosa e pianista Ricciarda Belgiojoso – propone un ciclo di appuntamenti con concerti indoor e outdoor con sonorizzazioni in villa, lezioni-concerto, talk e laboratori musicali per famiglie, che si svolgeranno venerdì 20 giugno, domenica 22 giugno e il weekend del 5 e 6 luglio 2025.

IL PROGRAMMA

La rassegna inaugura venerdì 20 giugno con la lezione-concerto American Keys: contrappunti, silenzi, variazioni, in collaborazione con l’Academy Echi della Natura e la pianista Anna D’Errico, dedicata al rapporto tra arte minimalista ed experimental music del ’900 americano. Il pubblico sarà guidato in un percorso che mette in relazione le opere della minimal art della collezione di Villa Panza con brani musicali eseguiti da giovani artisti emergenti.

Il suono diventa uno strumento per leggere l’arte, per coglierne ritmo e struttura.

Minimalismo in arte e in musica condividono logiche di sottrazione, variazione, serialità e invitano a osservare e ascoltare con attenzione, a rallentare, a cogliere ciò che cambia, dentro ciò che sembra ripetersi. Un’occasione quindi per approfondire la collezione attraverso un ascolto attivo e una nuova prospettiva.

Nella giornata di domenica 22 giugno sono in programma tre appuntamenti: una performance live, un talk e un laboratorio musicale per famiglie.

Durante l’evento, dal titolo Vedere il suono, ascoltare la luce, l’architettura dell’ala dei rustici di Villa Panza, progettata da Luigi Canonica nel 1830, diventerà uno spazio di dialogo creativo tra la musica di Terry Riley eseguita da Ricciarda Belgiojoso e Walter Prati e gli interventi site-specific di Dan Flavin (Stati Uniti, 1933 – 1996), James Turrell (Stati Uniti, 1943) e Robert Irwin (Stati Uniti, 1928 – 2023).

Il pubblico viene guidato in un percorso di ascolto immersivo e stratificato in cui pattern sonori si diffondono tra le sale dell’ala dei rustici e si sovrappongono progressivamente, conducendo il visitatore verso il cuore dell’esperienza: l’esecuzione dal vivo di A Rainbow in Curved Air di Terry Riley, realizzata da Ricciarda Belgiojoso e Walter Prati.

Il suono, in questo contesto, non è solo presenza ma strumento di lettura, che accompagna il visitatore nell’esplorazione delle logiche percettive dell’arte minimalista, rendendo visibile ciò che accade lentamente, per trasformazione.

Prima dell’inizio della performance, Ricciarda Belgiojoso terrà un talk introduttivo sulla nascita della musica minimalista americana, pensato anche per offrire al pubblico una chiave di lettura dell’esperienza sonora che seguirà.

Voci di Varese, il public program di Villa Panza dedicato a personaggi illustri del nostro territorio

Da segnalare anche il 17 giugno, alle 18.00, l’ultimo incontro di Voci di Varese, che vedrà la presenza di Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano, in dialogo con l’Arch. Elena Brusa Pasquè.

Donatella Sciuto ed Elena Brusa Pasquè si confrontano sul rapporto tra tecnologia, architettura e sostenibilità nella trasformazione del territorio. Un dialogo che esplora il ruolo della ricerca e dell’innovazione nel ripensare la città e il contesto produttivo, con uno sguardo rivolto alle sfide del futuro e alle opportunità per le comunità locali.

L’ingresso è gratuito, su prenotazione online a questo link, fino a esaurimento posti.