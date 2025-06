A Villa Panza con Ilaria Gaspari: un viaggio filosofico tra emozioni e felicità

Giovedì 26 giugno, dalle ore 18:00 alle 20:00, la suggestiva cornice del Salone Impero di Villa e Collezione Panza a Varese ospiterà la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari per un incontro intitolato “Almanacco della felicità e Lunario delle emozioni – Discorsetti filosofici sul tempo perduto e/o ritrovato”.

Considerata una delle voci più originali del panorama culturale europeo, Gaspari guiderà il pubblico in un viaggio filosofico alla riscoperta del tempo, delle emozioni e del senso autentico della felicità, con uno stile colto ma accessibile, capace di restituire alla filosofia la sua funzione originaria: curativa, concreta, vitale.

L’evento – patrocinato dal Comune di Varese e dall’Università dell’Insubria, e supportato da Officine Solidali Varesine, Libreria degli Asinelli e Artestampa – sarà moderato da Luisella Ferrario, con introduzione di Luigi Molteni e Claudio Bonvecchio.

Due i momenti cardine dell’incontro: Almanacco della felicità, per riscoprire come alleggerire le nostre agende quotidiane attraverso la saggezza antica; Lunario delle emozioni, riflessioni filosofico-letterarie dedicate alla meraviglia del sentire umano, nel solco dell’insegnamento epicureo: “Vano è il discorso del filosofo che non si cura dell’animo umano.”

«La filosofia può essere cura del corpo, balsamo dell’anima, bussola nel labirinto della quotidianità» – si legge nella presentazione dell’iniziativa.

Al termine dell’incontro, è previsto un momento di book-signing e dialogo con l’autrice.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale no profit Esperienze – Sapere Aude, impegnata nella promozione di percorsi di crescita ispirati alla filosofia, sociologia, psicologia e scienze sociali, con l’obiettivo di costruire un Nuovo Umanesimo.

Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite: Iscriviti qui

Per informazioni:

www.esperienzesapereaude.it

esperienzesapereaude@gmail.com