A8 Milano-Varese, chiusure notturne: occhio agli svincoli tra il 17 e il 20 giugno

Per consentire lavori di potenziamento delle barriere antirumore e il rifacimento della segnaletica orizzontale, sulla A8 Milano-Varese e sui rami di collegamento con la SC5 Strada Varese-Gazzada e la A60 Tangenziale di Varese sono previste diverse chiusure notturne. Dalle 21 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 giugno, in modalità alternata, saranno chiusi i rami di immissione in direzione del Valico del Gaggiolo e verso Buguggiate, oltre agli accessi alla A8 da SC5 e A60.

Uscite consigliate: Buguggiate e Gazzada. Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Legnano (per chi proviene da Varese) e quello di Solbiate Arno Albizzate, in entrata e in uscita. In alternativa si potranno usare gli svincoli di Castellanza, Castronno o Cavaria.

Infine, tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno, chiusura anche per lo svincolo di Castronno. Gli automobilisti potranno utilizzare Solbiate Arno, Albizzate, Buguggiate o Gazzada.