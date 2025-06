Accoltellato in pieno centro a Busto Arsizio. Muore un uomo di 65 anni

Aggressione in pieno centro a Busto Arsizio, nella centralissima via Milano. Un uomo di 65 anni, proprietario di un negozio che si trova nella centralissima via Milano, è stato ucciso a colpi di coltello attorno alle 18 di questa sera, mercoledì 25 giugno, all’interno del negozio stesso.

La vittima è Davide Gorla, commerciante molto conosciuto in città e proprietario della cartoleria Linea Continua, un esercizio storico situato in una corte della centralissima via Milano, noto per la vendita di articoli di cartoleria di lusso.

Sul posto sono giunti i soccorritori, allertati dalle persone che lavorano nei negozi di fianco, con un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un’automedica insieme agli agenti della Polizia di Stato. L’aggressore sarebbe fuggito. Alla scena avrebbero assistito anche alcuni testimoni dei negozi a fianco i quali hanno sentito le urla della vittima.

La Polizia ha iniziato le ricerche dell’uomo dal centro storico della cittadina in provincia di Varese. Sono attualmente al vaglio le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza che monitorano l’intera area centrale. Secondo quanto trapelato, i filmati avrebbero ripreso l’autore dell’omicidio mentre si allontanava dal luogo dell’aggressione. Secondo le prime informazioni, non si tratterebbe di una rapina, anche se al momento gli inquirenti non escludono ipotesi.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi tecnici. Presenti sul posto anche il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, l’assessore allo Sviluppo Economico, Matteo Sabba, e Francesco Dallo, direttore di Confcommercio Ascom Busto Arsizio.

In segno di lutto, tutti gli eventi previsti nel fine settimana a Busto Arsizio sono stati annullati.