Accordo tra Asst Valle Olona e sindacati: sette milioni per il contratto integrativo di 3200 dipendenti

Asst Valle Olona e sindacati del comparto hanno raggiunto un importante accordo su produttività, disagio, welfare integrativo e lavoratori front office. L’intesa del valore di 7 milioni di euro interessa 3200 dipendenti.

« Questo risultato rappresenta un grande successo, posizionando la Valle Olona come il primo territorio a raggiungere un accordo con una maggioranza assoluta, segno tangibile di un sindacato forte e credibile – commenta Gianluca Firrisi segretario territoriale Uil Fpl – Se si è un sindacato serio e competente, le contrattazioni di secondo livello assumono un ruolo fondamentale e spesso risultano più proficue rispetto ai contratti nazionali. È importante sottolineare che i lavoratori, che da anni aspettavano un segnale concreto e una riqualificazione delle condizioni, si vedranno consegnare pochi spicci e aumenti in alcuni casi di 40 euro netti, l’accordo infatti non prevede arretrati per il 2022 e 2023, e spesso i lavoratori si ritrovano a ricevere somme esigue, senza adeguamenti retroattivi. In questa circostanza, la posizione della Uil Fpl si è dimostrata decisa e determinata, non piegandosi alle logiche di potere che hanno spesso caratterizzato i negoziati, a differenza di altre sigle che, a livello nazionale, hanno mostrato un atteggiamento più orientato allo svendita, con il risultato di aver smobilitato 580.000 lavoratori».

L’accordo aziendale prevede: produttività 2025, gettone disagio (60 euro per salto riposo), progetto per i lavoratori dei front Office e Welfare integrativo aziendale (prima azienda in Lombardia).

« Ringrazio tutti i 22 delegati della Uil Fpl in Valle Olona – ha proseguito il segretario territoriale – perché grazie al loro impegno, con in testa la coordinatrice RSU e segretaria Caterina Vignando, hanno permesso di raggiungere un accordo che ci rende orgogliosi».