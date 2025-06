Ad Albizzate “Africa in Rosa”, giornata dedicata a prevenzione, cultura e creatività: dalle visite al seno al cinema serale

Prevenzione, cultura e creatività saranno i protagonisti della giornata di sabato 14 giugno ad Albizzate, grazie all’iniziativa Africa in Rosa, in programma in Comune, piazza IV Novembre, e promossa dall’amministrazione comunale, pro loco, C.S.A., dall’associazione Amici di Migoli ODV, Alpini, CAOS e festa calabro Lombarda.

La manifestazione, a ingresso libero e con eventi ad offerta volontaria, punta a sensibilizzare la comunità sui temi della salute e della solidarietà, valorizzando al contempo le culture africane e il senso di appartenenza. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Amici di Migoli ODV per sostenere progetti umanitari in Tanzania.

Il programma della giornata è ricco e variegato. Si partirà la mattina con un importante appuntamento di prevenzione: dalle 9.00 alle 13.00, presso le sale comunali, sarà infatti possibile effettuare visite al seno gratuite, previa prenotazione (telefonando al numero 328 3007961 dalle 10 alle 12 fino ad esaurimento posti).

Alle 10.30, presso il Tendone degli Alpini, i più piccoli potranno partecipare a Un tè all’ombra del baobab, un laboratorio creativo pensato per bambini e ragazzi.

Nel pomeriggio, alle 17.00, il piazzale del Comune ospiterà l’incontro Aloyce na marafiki zake, un’occasione per conoscere da vicino la cultura masai e i suoi protagonisti.

A partire dalle 18.00 sarà inoltre aperto lo stand gastronomico, per condividere insieme un momento conviviale.

La serata si chiuderà con il cinema sotto le stelle: alle 21, al Tendone degli Alpini, verrà proiettato il film Il ragazzo che catturò il vento, toccante storia di ingegno e resilienza ambientata in Malawi.

Un’intera giornata pensata per tutta la cittadinanza, all’insegna della solidarietà, della conoscenza e della condivisione.