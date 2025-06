Ad Arcisate due giorni di festa della musica per i 170 anni del Corpo Musicale

Un traguardo importante merita una grande celebrazione: il Corpo Musicale Arcisate festeggia i suoi 170 anni di storia e passione per la musica con un evento speciale, la Festa della Musica 2025, in programma il 28 e 29 giugno al Parco Lagozza di Arcisate.

Due giornate ricche di musica, tradizione, sapori locali e momenti di aggregazione, per rendere omaggio a una delle realtà culturali più longeve del territorio.

Sabato 28 giugno: si apre con la musica degli 883

Il weekend di festa inizierà sabato 28 giugno alle ore 18.00 con l’apertura ufficiale del parco e degli stand. Dalle 19.00, sarà possibile cenare grazie al servizio cucina e bar attivo all’interno dell’area.

Alle 21.00, il pubblico potrà scatenarsi con un concerto che farà rivivere i grandi successi degli anni ’90: sul palco saliranno i Sempre Max, band tributo agli 883, per una serata all’insegna della nostalgia e dell’energia pop.

Domenica 29 giugno: tra natura, banda e rock

La domenica inizierà presto, con un’attività pensata per tutti gli amanti delle passeggiate e dei sapori locali: alle 8.00 apriranno le iscrizioni per la Camminata tra le Fattorie, un percorso di circa 6 km con tappe gastronomiche per assaporare i prodotti del territorio. La partenza è prevista per le 9.00 e il rientro al Parco Lagozza intorno alle 12.00, con possibilità di pranzare direttamente in loco.

Costo iscrizione 6 euro (3 euro per bambini fino a 10 anni).

Agi iscritti verrà consegnato un pacco/camminata (fino a esaurimento scorte)

Nel pomeriggio, la musica e la tradizione bandistica saranno protagoniste: alle 16.00 partirà una grande sfilata dalla sede del Corpo Musicale in piazzetta dei Filarmonici (zona mercato). Lungo le vie del centro, si esibiranno diversi corpi bandistici e i Bersaglieri, in un corteo colorato e coinvolgente che terminerà al Parco Lagozza.

Dalle 17.30, spazio a un momento conviviale con l’aperitivo in musica, accompagnato dal concerto della band Rock Berries, e dalle 19.00 riapriranno gli stand gastronomici. La chiusura della festa sarà affidata, alle 20.30, al concerto della Napa Valley Band, con un’esibizione capace di far ballare tutte le generazioni.

Giochi, divertimento e comunità

Durante l’intera festa sarà possibile partecipare a giochi di fortuna e abilità, pensati per grandi e piccoli, in un’atmosfera di festa e condivisione. L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, rappresenta anche un’occasione per sostenere e valorizzare l’attività del Corpo Musicale Arcisate, che da 170 anni accompagna i momenti più importanti della vita del paese.

