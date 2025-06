Ad Avigno torna la Festa Patronale: tre giorni di eventi, sapori e comunità

Avigno si prepara a vivere un intenso fine settimana all’insegna della tradizione, della convivialità e dell’intrattenimento. Da venerdì 20 a domenica 22 giugno 2025 si terrà la 29ª edizione della Festa Patronale, organizzata dalla Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata con il supporto della Parrocchia di San Giovanni Battista.

Il programma propone una ricca offerta di appuntamenti pensati per tutte le età, in un clima di festa che coinvolgerà residenti e visitatori.

Venerdì 20 giugno: musica e convivialità

La festa prenderà il via venerdì sera alle 19.00 con l’apertura degli stand gastronomici: hamburger, salamelle, patatine e altre specialità saranno accompagnate dall’aperitivo per dare inizio ai festeggiamenti. Alle 20.00 spazio al ballo con il DJ set di Marco, che animerà la serata con musica per tutte le generazioni.

Sabato 21 giugno: giochi, cultura e karaoke

La giornata di sabato inizierà alle 15.30 con il torneo di burraco a coppie. Le iscrizioni sono aperte contattando Paola (333 3318773) o Andreina (333 4342197).

Alle 16.00, il Consiglio di quartiere 2 propone una camminata tra i rioni con partenza dal Castello di Masnago (ingresso da via Monguelfo) e arrivo ad Avigno, intervallata da soste culturali e dalla visita al Centro geofisico di Villa Baragiola. È previsto un contributo di 5 euro; per informazioni: consiglioquartiere2@comune.varese.it.

Dalle 19.00 la cena offrirà “il meglio della nostra cucina” con menù anche vegetariani. Alle 20.00 la serata si accenderà con musica e karaoke a cura di DJ Geppo e Cinzia.

Domenica 22 giugno: mercatini, giochi e fuochi d’artificio

Domenica mattina a partire dalle 10.00, il centro di Avigno sarà animato da bancarelle di prodotti artigianali e dalla mostra di quadri di Vanni Bellea. Alle 11.00 sarà celebrata la Santa Messa in onore del patrono San Giovanni Battista.

A seguire, alle 12.00, il pranzo comunitario proporrà ancora una volta le specialità della cucina locale. Dalle 15.00 si susseguiranno giochi per tutte le età, inclusi giochi d’acqua, seguiti alle 17.00 da uno spettacolo per bambini a cura dell’associazione Zattera.

Alle 17.30 si disputerà il torneo di Calcio Balilla, con iscrizioni durante la festa. La serata di chiusura, a partire dalle 19.00, sarà accompagnata dalla musica del gruppo Elisir. Alle 21.30 si terrà l’estrazione della lotteria e, infine, alle 22.30, il gran finale pirotecnico saluterà questa 29ª edizione con luci e colori nel cielo di Avigno.

Contatti utili:

Parrocchia San Giovanni Battista, via Astico 14 – Avigno (VA)

Tel. 0332 229405 – Email: avignofest@gmail.com