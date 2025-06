Addio a Giuseppe Maretti, storico farmacista del centro di Varese

È mancato questa mattina, venerdì 27 giugno, all’affetto dei suoi cari il dottor Giuseppe Maretti, per decenni volto familiare e punto di riferimento per tanti cittadini varesini, grazie alla sua attività come farmacista della Farmacia Centrale di Corso Matteotti.

Figura nota in centro città, Maretti ha rappresentato per anni un esempio di professionalità, gentilezza e disponibilità: qualità che hanno lasciato un segno profondo nella memoria di chi lo ha conosciuto, sia come cliente sia come amico. La sua presenza dietro il banco della farmacia è stata per lungo tempo un tratto distintivo della vita quotidiana nel cuore di Varese. La farmacia è oggi gestita da una delle sue figlie, a testimonianza della continuità di un impegno familiare al servizio della comunità.

I funerali di Giuseppe Maretti si svolgeranno sabato 28 giugno alle ore 15.30 nella Basilica di San Vittore a Varese. Sarà preceduto dal Rosario alle ore 15.00.