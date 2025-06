Fondazione Cariplo dice addio agli “Emblematici”: nasce il nuovo bando “Iniziative per le Comunità”

La sede della Fondazione Comunitaria del Varesotto oggi, 27 giugno, non è stata solo luogo della presentazione dei progetti vincitori dei bandi emblematici provinciali, ma anche di un importante cambio di passo per questi contributi.

Nel corso dell’evento è stato lanciato infatti anche il nuovo bando 2025 “Iniziative per le Comunità”, che raccoglie l’eredità del precedente strumento dei “Bandi Emblematici” di Cariplo, introducendo però elementi di innovazione e maggiore coinvolgimento locale.

Il presidente di fondazione comunitaria del Varesotto, Federico Visconti ha definito il bando «Uno strumento per uno sviluppo partecipato del territorio”, mentre Massimiliano Pavanello, direttore della Fondazione, ha invitato le realtà del Terzo Settore con questi nuovi bandi a cambiare mentralità: «Con le nuove iniziative per la comunità cerchiamo società di terzo settore che in modo innovativo risolvano problemi della società. Vorremmo che il terzo settore fossero protagonisti nel far crescere le realtà territoriali».

Le “Iniziative per le comunità” mirano a valorizzare progetti significativi che si inseriscano nelle aree strategiche individuate dalla Fondazione: Arte e Cultura, Servizi alla Persona, Ricerca Scientifica e Tecnologica, Ambiente, con particolare attenzione all’attuazione delle Linee di Mandato 2025.

Pur in continuità con lo strumento precedente, i nuovi bandi introducono elementi di innovazione: rafforza la collaborazione tra Fondazioni di Comunità e le aree filantropiche di Fondazione Cariplo, coinvolge la comunità nella scelta degli interventi da sostenere, premia eventuali collaborazioni con enti e imprese che intendano supportare progetti capaci di generare ricadute positive sulla qualità della vita e di contribuire allo sviluppo culturale, economico e sociale dei territori.

COME FUNZIONANO I NUOVI BANDI

Il nuovo bando “Iniziative per le comunità” 2025 della Fondazione Comunitaria del Varesotto mette a disposizione 300.000 euro delle risorse derivanti da Fondazione Cariplo per sostenere iniziative ad alto impatto sociale, culturale e ambientale nel territorio della provincia di Varese.

Il bando si articola in due linee:

– Linea 1 (200.000 €), la più tradizionale, riservata a progetti che si realizzano nei settori dei servizi alla persona, cultura e ambiente (la richiesta di contributo non potrà essere inferiore a € 80.000 e non superiore al 50% dei costi totali preventivati)

– Linea 2 (100.000 €), la novità, destinata al sostegno, alla nascita e al consolidamento di iniziative e startup di natura non profit, in ambito sociale, capaci di rispondere ai bisogni rilevanti del territorio della provincia di Varese, attraverso modelli gestionali sostenibili, innovativi e a forte valore comunitario (la richiesta di contributo non potrà essere inferiore a € 100.000 e non superiore al 50% dei costi totali preventivati)

Possono partecipare enti del Terzo Settore con almeno 12 mesi di attività documentata, con progetti da realizzarsi entro 36 mesi, a partire da gennaio 2026. È richiesta una raccolta fondi pari ad almeno il 15% del contributo richiesto, attraverso i canali della Fondazione. Saranno premiate le proposte in partenariato, con impatto concreto sul territorio, sostenibilità economica, capacità di coinvolgere la comunità e promuovere la cultura del dono.

Le domande vanno presentate online dal luglio e fino al 15 ottobre 2025. I risultati saranno pubblicati entro il 31 dicembre.