Ai Miogni si gioca “La Partita con mamma e papà”: in campo a Varese un momento di gioco e umanità

Un campo da gioco, un pallone e il calore di un abbraccio. Alla Casa Circondariale di Varese, lunedì 9 giugno, si è svolta “La Partita con mamma e papà”, un’iniziativa promossa da Bambinisenzasbarre ETS con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia – e in collaborazione con il Ministero della Giustizia.

L’evento, che apre simbolicamente le porte delle carceri alle famiglie, ha visto protagonisti i genitori detenuti e i loro figli in una mattinata all’insegna del gioco e dell’affetto. «È stato un momento di condivisione e di emozione, in cui i figli hanno potuto vivere un’esperienza “normale” come giocare con i genitori, che per loro diventa un ricordo straordinario», ha commentato la direttrice Carla Santandrea.

La giornata è cominciata alle 10 con la partita di calcio, arricchita dagli esercizi e dalle sfide proposte dall’allenatore Giulio Bregonzio della ASD San Michele Calcio di Casciago. Poi, spazio al divertimento con lo spettacolo di magia curato dall’associazione Il Cappellaio Matto.

Le mamme hanno vissuto un momento di benessere e cura offerto da Art School Dorsi con le docenti Paula De Gori, Stefania Torino e l’estetista Irene Maria Das Neves.

Fondamentale il lavoro congiunto tra la direzione dell’Istituto, l’area educativa rappresentata dalla dott.ssa Pirello, e la dott.ssa Boldetti della Cooperativa Lotta con l’Emarginazione.

La mattinata è poi proseguita con un momento di intrattenimento dal titolo “Sorrisi e Colori ai Miogni”, reso possibile grazie al sostegno dell’associazione Soroptimist International d’Italia – club Varese – organizzazione di donne impegnate in attività professionali, che promuove l’avanzamento della condizione femminile, la piena realizzazione delle pari opportunità e i diritti umani. All’evento erano presenti la Presidente Paola Fantoni e le socie Silvia Nanni, Daria Banchieri, Anna Gloria Baraldi e Natalia Leoni.