Ai World Sports Game in Grecia brilla il Club Petanque CCR Ispra

NOTIZIARIO UISP dell’11 giugno 2025

CENTRI ESTIVI UISP – L’estate più bella è al circo

.

Sei indeciso tra mare o montagna? Vieni al circo! I bimbi di età compresa tra i 5 anni già compiuti e gli 11 anni, dalle 9 alle 17, possono entrare nella grande famiglia di Spazio Kabum di via Guicciardini a Varese, frequentando un centro estivo speciale, ispirato alla meraviglia e alla creatività. In pratica, sarà come entrare in un circo, imparando le arti circensi, trascorrendo giornate all’insegna della spensieratezza e dell’allegria. Al mattino verranno fatte attività di circo (equilibrio, giocoleria, acrobatica, acrobatica aerea…), espressività corporea e teatrale. Mentre al pomeriggio sono in programma attività più manuali e ricreative, giochi di gruppo, di squadra, giochi all’aperto e attività su richiesta da parte dei bambini.

Il mercoledì è il giorno della gita alla scoperta del territorio: in caso di maltempo si valuterà se cambiare il giorno e la meta verrà comunicata ai genitori all’inizio della settimana (previsti tuffi rinfrescanti ed escursioni alla scoperta del nostro territorio). È possibile frequentare mezza giornata (solo la mattina dalle 9 alle 13 o solo il pomeriggio, dalle 13 alla 17), tranne il mercoledì che è il giorno della gita e si sta via tutto il giorno. Il pranzo va portato al sacco. Il circo dispone di un frigorifero dove tenere al fresco cibo e bevande e un forno a microonde se serve a scaldare il pranzo. Serve anche una merenda per il mattino e una per il pomeriggio. Ma la cosa più importante, quella che non si può lasciare a casa, è la voglia di stare insieme, arricchendosi a vicenda con la propria fantasia e creatività. Per procedere all’iscrizione e per maggiori info scrivere via whatsapp al numero della segreteria: +39 347 721 4194 o via mail a spaziokabum@gmail.com.

WORLD SPORT GAMES 2025 – Pioggia di medaglie per il Club Petanque CCR Ispra

Pioggia di medaglie pesanti per la società Jrc Ispra Petanque Club ai Giochi Mondiali WSG organizzati dalla CSIT in Grecia a Loutraki. Nel torneo a coppia maschile hanno vinto il tunisino Fadhel Ben Amara e il perugino Marco Sensi mentre gli ispresi Bruno Brunori e Fabrizio Avanzi hanno centrato le medaglie di bronzo. Meritano citazione anche Ramon Cremmer e Christophe Louvrier che si sono fermati nei quarti del torneo.

Nel torneo femminile hanno partecipato con successo anche Daniela Cancellieri, Daniela Peccati, Armanda Miranda e Nicoletta Lavè. Bene anche nel torneo di calcio Balilla dove nel singolo Avanzi ha vinto l’oro mentre nel torneo di coppia insieme con Brunori ha vinto l’argento.

ROTELLISTICA – “Nulla succede per caso”: il commento di Marco Frattolillo



Uno spettacolo così coinvolgente come quello di fine anno della International Skating di Busto Arsizio (LEGGI QUI) non nasce per caso. Dietro le quinte, un’enorme macchina organizzativa lavora con passione: allenatori, coreografi, tecnici, ma anche genitori volontari che si occupano di costumi, scenografie, logistica. «È un lavoro di mesi – ha raccontato il presidente di International Skating Marco Frattolillo – e vedere il sorriso dei ragazzi sul volto mentre pattinano, la fiducia che acquisiscono in sé stessi, ripaga ogni sforzo».

La vera forza dell’International Skating sta proprio qui: nel senso di famiglia, nella capacità di far crescere insieme atleti e persone. Il momento più emozionante della serata è arrivato con il gran finale. In pista, uno dopo l’altro, sono entrati tutti gli atleti. Ognuno con un ruolo, una posizione, un significato. Al centro, la rosa: non un oggetto, ma un’idea che prende forma. “Cosa vuoi che sia una rosa?”, si chiedeva il titolo dello spettacolo. Quella rosa era ogni bambino che ha trovato il coraggio di esibirsi. Era ogni atleta che ha superato un limite. Era ogni sorriso tra compagni di squadra, ogni sguardo d’intesa con l’allenatore. Era l’essenza stessa dello sport: crescere insieme, emozionarsi insieme, vivere insieme. E alla fine, non è forse proprio questo, lo scopo più bello di ogni saggio?