Air Bonaita, eccellenza di Busto Arsizio. “Innovazione e capitale umano le ragioni del nostro successo”

Quando si parla di eccellenze del capitalismo familiare italiano, si fa riferimento a quelle imprese che crescono puntando su qualità, flessibilità e valorizzazione del capitale umano. Air Bonaita spa, azienda di Busto Arsizio specializzata nella realizzazione e distribuzione di impianti industriali per aria compressa, nonché di componenti e sistemi per il processo e l’automazione industriale, è una di quelle.

«Tutto è nato da un’intuizione di mio padre Luigi Bonaita che, negli anni Cinquanta, nella sua officina meccanica produceva utensili a mano, in particolare morse e incudini. Il passaggio ad Air Bonaita è avvenuto nel 1980 su iniziativa di noi fratelli», racconta Angelo Bonaita, che insieme a Mario e Attilio rappresenta la seconda generazione in azienda.

Luigi Bonaita, fondatore di Air Bonaita

Questo senso di riconoscenza verso le generazioni precedenti è evidente anche e soprattutto nella terza generazione, segno di un forte legame familiare che si è mantenuto solido nel tempo, anche nel delicato passaggio di testimone.

Il cambio di passo e la crescita dell’azienda

Nel ’92 i fratelli Bonaita decidono di abbandonare l’attività parallela di produzione di morse e incudini, per concentrarsi totalmente nella nuova attività. Pertanto, viene adeguata e ampliata l’officina meccanica di Vanzaghello, per far posto alla seconda sede della società.

Da allora il fatturato dell’azienda è cresciuto costantemente negli anni, un successo da attribuire alla lungimiranza dei fondatori che hanno sempre saputo guardare avanti, integrando nuove realtà affini e investendo in certificazioni come ISO 9001 e ISO 14001, strumenti fondamentali per garantire un servizio di alto livello e accedere a collaborazioni strategiche.

Pannello pneumatico Custom Made

Oggi il core business di Air Bonaita si fonda su due pilastri strategici: i compressori e i sistemi di automazione industriale. La divisione compressori rappresenta il nucleo storico dell’azienda, mentre la divisione automazione, sempre più rilevante, si occupa della commercializzazione di prodotti dei partner tecnologici e della realizzazione di sistemi integrati a bordo macchina. A queste si affianca la divisione processo, specializzata nelle valvole per gas e fluidi. Air Bonaita opera prevalentemente sul mercato interno e sviluppa partnership tecnologiche con player di primo piano del settore, a conferma di un modello industriale orientato all’innovazione e alla specializzazione.

Impianto aria compressa

Un tratto distintivo della cultura d’impresa di Air Bonaita è la capacità di innovare mantenendo sempre il contatto con le persone. «Non si tratta solo di lavorare bene – spiega Angelo Bonaita – ma di generare valore anche al di fuori del nostro perimetro operativo. È questo approccio che ci ha permesso di superare i momenti più difficili. Molti pensano al Covid, ma la crisi peggiore fu quella del 2009-2010, quando i telefoni smisero di squillare. Ci siamo sostenuti come famiglia e come gruppo, ed è stato quello spirito che ci ha permesso di ripartire».

Il capitale umano è al centro della strategia aziendale. Non uno slogan, ma una pratica concreta che fidelizza e motiva le persone e si riflette positivamente sull’organizzazione. «La flessibilità è fondamentale – prosegue Bonaita –. Essere rapidi nel rispondere alle esigenze del cliente è cruciale. Più si cresce, più si rischia di irrigidirsi. Noi invece vogliamo mantenere strutture snelle, capaci di reagire tempestivamente».

La governance aziendale riflette una visione improntata alla sobrietà e alla collaborazione: «Lavoriamo in un clima sereno, con persone che propongono idee e suggerimenti. È anche grazie a loro se siamo riusciti a evolverci», sottolinea il manager.

Sul sistema Paese e sul ruolo delle Pmi, Bonaita esprime un pensiero chiaro: «In Italia ci sono tante piccole aziende come la nostra che innovano continuamente. Una ricchezza straordinaria, spesso data per scontata».



Via Fagnano Olona 27, 21052 Busto Arsizio

T. 0331 622672

Sito | LinkedIn