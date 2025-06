“Al cuore della gratuità”: a Varese un incontro per riflettere sul volontariato

Venerdì 27 giugno Varese ospita un incontro per esplorare il significato della gratuità nell’ambito del volontariato. Se ne parla in Salone Estense, dalle 18, in occasione della presentazione del libro Al cuore della gratuità di ospita un incontro per esplorare il significato della gratuità nell’ambito del volontariato. Se ne parla in, dalle 18, in occasione della presentazione del libro Al cuore della gratuità di Giampaolo Cottini (nella foto), che è stato non solo un indimenticato insegnante del liceo Cairoli, ma anche un apprezzato scrittore e giornalista.

A dialogare sui temi evidenziati – Il libro è suddiviso in tre parti principali, con un focus sui temi di cura, volontariato e bene comune – saranno l’assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari, il giornalista varesino Gianfranco Fabi e Francesco Spatola, già dirigente dei Servizi Sociale del Comune di Varese, che sono protagonisti anche del libro con le loro testimonianze. A moderare l’incontro Paolo Cottini, figlio e autore della prefazione al libro.

«”Al cuore della gratuità” è rivolto a tutti coloro che si impegnano nel sociale – sottolinea l’assessore Molinari – ai volontari e a chiunque sia interessato a riflettere sul valore del dono del proprio tempo e della cura, non solo come atto assistenziale ma come stile di vita capace di generare cambiamento. Si tratta di una modalità di porsi in relazione con gli altri che fa leva sull’empatia, la comprensione, l’attenzione verso il bisogno del prossimo. Temi che in questo momento storico che stiamo vivendo sono particolarmente attuali e carichi di significato».