Al fresco tra linguine allo scoglio e polenta fumante: a Cuveglio arriva la Sagra di Inizio Estate

Il profumo del mare incontra i sapori della tradizione e l’aria fresca della Valcuvia: torna la Sagra di Inizio Estate, l’ormai tradizionale appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Cuveglio.

L’evento si terrà venerdì 21 e sabato 22 giugno nella cornice della Baita Santa Maria (via Battaglia di S. Martino 97, Cuveglio), immersa nel verde e perfetta per sfuggire alla calura di questi primi giorni d’estate.

La formula è quella vincente di sempre: buona cucina, musica dal vivo e tanto spazio per stare insieme. Lo stand gastronomico propone un menù ricchissimo che spazia dal pesce ai piatti tipici montani, con un occhio di riguardo per chi ama mangiare bene… ma stare al fresco.

Tra i primi piatti spiccano le linguine allo scoglio, le caserecce con zucchine, gamberetti e lime, e le lasagne al salmone, veri must estivi dal gusto delicato ma deciso. Per i più semplici o i più piccoli, non mancano pasta in bianco e al pomodoro.

Ma è tra i secondi che la cucina dà il meglio di sé: grande attesa per il fritto misto di calamari e gamberetti, il tonno alla piastra, e per i classici intramontabili della tradizione locale come la polenta con spezzatino di manzo e funghi o quella con salsiccia e cipolle. C’è anche la costata con patatine, per chi preferisce la carne alla brace.

E per concludere in dolcezza? Crostata alla marmellata o alla Nutella, oppure strudel come una volta.

La serata sarà animata dalla musica dell’Orchestra Plaza Band, per ballare e divertirsi fino a tardi, respirando l’aria fresca delle nostre valli.

Non serve prenotare, ma il consiglio è di arrivare presto per godersi tutto con calma. Una festa perfetta per famiglie, amici, buongustai e chiunque cerchi un po’ di refrigerio con gusto.

INFO

Quando: 21 e 22 giugno

Dove: Baita Santa Maria, Cuveglio – via Batt. S. Martino 97

Musica dal vivo con Orchestra Plaza Band

Stand gastronomico attivo entrambe le sere