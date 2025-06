Al Girinvalle il banchetto sulla Via Francisca del Lucomagno: il cammino che passa dalla Valle Olona e arriva a Pavia

Manca poco, pochissimo: il Girinvalle sta per tornare.

Fra le tantissime proposte che le Pro loco di Marnate, Gorla Minore, Fagnano Olona, Olgiate Olona, Gorla Maggiore e Solbiate Olona hanno messo in campo, ci sarà anche la possibilità di saperne di più sulla Via Francisca del Lucomagno.

Nell’area dei Calimali, dove Pro loco Fagnano Olona sarà intenta a grigliare e offrire divertimento, domenica 15 giugno per tutta la giornata ci sarà anche un banchetto informativo dedicato all’antico itinerario romano-longobardo che termina a Pavia, dove si unisce alla celebre Via Francigena. Questo percorso, riscoperto e valorizzato negli ultimi anni, attraversa paesaggi montani, lacustri e pianeggianti, offrendo un’esperienza immersiva tra natura e cultura.

La Valle Olona riveste un ruolo centrale nel tratto italiano del cammino, che si estende per 135 chilometri, di cui ben 62 nella provincia di Varese. Il percorso entra in Italia da Ponte Tresa e attraversa anche il Parco Medio Olona, seguendo la pista ciclopedonale e toccando i comuni coinvolti nel Girinvalle.

La presenza del punto informativo alla manifestazione ha l’obiettivo di far conoscere questa opportunità, dialogando con Ferruccio Maruca, presidente dell’associazione “In Cammino”, Ilaria Notari, vice presidente e altri appassionati volontari.

Negli ultimi anni, infatti, la cultura del cammino ha guadagnato sempre più consensi, con un crescente interesse verso il turismo lento. La Via Francisca rappresenta un’occasione ideale per vivere questa esperienza a pochi passi da casa: i residenti della provincia di Varese possono affrontare il cammino anche suddividendolo in tappe giornaliere o in brevi weekend.

Presso lo stand a Calipolis, i visitatori potranno ricevere informazioni dettagliate sul percorso, sulle strutture di accoglienza e ottenere le credenziali del pellegrino, il documento ufficiale per chi desidera intraprendere il cammino.

Mentre ci si godrà il Girinvalle, fra animazione, musica e punti ristoro, anche un’occasione preziosa per chi è curioso di scoprire un itinerario che unisce spiritualità, natura e tradizione.