Al MAP di Castiglione Olona l’incontro con gli artisti del duo Urbansolid

Martedì 11 giugno 2025 apertura serale del MAP – Museo Arte Plastica di Castiglione Olona e incontro con gli artisti del duo Urbansolid (Riccardo Cavalleri e Gabriele Castellani) nell’ambito di “Forme Urbane”, la mostra accompagnata da una serie di eventi collaterali e di installazioni nel centro storico in occasione dei 21 anni del museo di arte contemporanea castiglionese.

A partire dalle ore 21.00, la corte del [MAP] si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per una performance collettiva che vedrà sommarsi la musica elettronica alle installazioni dei Moai. L’iniziativa, promossa dal Comune di Castiglione Olona, si propone come un momento di sperimentazione e dialogo tra linguaggi artistici contemporanei e spazio urbano.

Tra i protagonisti della serata, A.D.M. – Acid Shot System, con un DJ live set che fonde house, trip-hop, dance e techno con venature acide. Un progetto musicale ispirato alle produzioni anglosassoni degli ultimi vent’anni, pensato per ambienti dove la musica è non solo da ascoltare, ma anche da vivere e ballare. Ritmi ipnotici e groove elettronici trasformeranno la corte in un dancefloor inconsueto e coinvolgente. Accanto a lui, R.o.H.S. 2.0, con le sue stratificazioni sonore distorte, offrirà un’esperienza acustica immersiva che dialoga con le architetture del luogo e con la poetica del rumore.

La serata è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione per riscoprire Castiglione Olona attraverso l’arte e la musica, in un’ottica di valorizzazione culturale e rigenerazione creativa.

Per la chiusura della mostra, domenica 15 giugno, è prevista l’apertura speciale con ingresso gratuito (orario continuato ore 10.30 – 18.00) e visite guidate (alle ore 11.00 / 15.30 / 16.30) in occasione del progetto MAGA – Archivi Futuri.