Al Matteotti di Saronno “La Puglia che ti piglia”: tre giorni di sapori, danze e tradizioni del Sud

Dal 27 al 29 giugno arrivano a Saronno l’energia e i colori del Sud Italia con la prima edizione dell’evento “La Puglia che ti piglia – 100% Puglia”, il villaggio pugliese itinerante dedicato alle eccellenze gastronomiche, culturali e folkloristiche di una delle regioni più amate del nostro Paese.

L’evento si terrà in via Amendola e trasformerà l’area del quartiere Matteotti in una vivace piazza pugliese, animata da stand gastronomici, spettacoli di musica popolare e momenti dedicati alla tradizione.

Il programma serale prevede due esibizioni di pizzica salentina, la celebre danza popolare pugliese: venerdì 27 e sabato 28 giugno, alle 21.30, si esibirà il Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da, con performance dal vivo che faranno rivivere l’anima ancestrale del ritmo salentino.

Domenica 29 giugno, alle 18 sarà la volta di un laboratorio di pizzica aperto a grandi e piccini, condotto dal gruppo I Briganti, per imparare i passi e le movenze di questa danza tradizionale.

Gli orari di apertura della manifestazione sono: venerdì 27 giugno dalle 18.00 alle 24.00; Sabato 28 giugno dalle 11.00 alle 24.00 e domenica 29 giugno dalle 11.00 alle 22.30.

Ingresso gratuito.