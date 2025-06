Al Palio del Seprio vince Lonate Ceppino, ma scappa anche la proposta di matrimonio

(Per le foto dell’articolo si ringrazia Francesco Miatello)

Non è mancato proprio nulla, in questa quarta edizione del Palio del Seprio.

C’è stato agonismo, sana competizione, divertimento, ma anche quel tocco di romanticismo che ha saputo rendere la finalissima davvero speciale.

Andiamo con ordine: a Castelseprio si sono svolti anche quest’anno i giochi del Palio del Seprio, manifestazione che riunisce Gornate Olona, Lonate Ceppino, la frazione tradatese di Abbiate Guazzone, Locate Varesino, Venegono Inferiore e la citata Castelseprio, a cui spettava quest’anno il compito di ospitare le gare disputatesi fra il 13 al 22 giugno.

Non sono mancate le gare sportive, come pallavolo e basket, ma anche i match più fantasiosi, come il taglio dei tronchi e il gioco del secchio, oltre alle sfide fra i sindaci dei diversi comuni coinvolti, che hanno avviato la competizione nella serata inaugurale.

Il Sindaco di Castelseprio, Silvano Martelozzo, e il sindaco di Lonate Ceppino, Clara Dalla Pozza, durante uno dei giochi

Peculiarità del Palio del Seprio è proprio questa: tutti sono chiamati a partecipare, giovani, adulti, i bambini – premiati e ringraziati in massa durante la giornata conclusiva per il grande impegno dimostrato – ma anche le Istituzioni, che non fanno mai mancare il loro appoggio alle squadre e si cimentano anche in simpatiche sfide fra loro.

La vittoria di Lonate Ceppino

Il gioco del taglio dei tronchi

La classifica finale ha visto il trionfo di Lonate Ceppino, vittoria accolta con entusiasmo dal sindaco Clara Dalla Pozza e dai lonatesi presenti, ma omaggiata con un applauso anche dalle altre squadre.

Il clima che si respira al Palio del Seprio, infatti, è quello di massimo rispetto fra i giocatori dei diversi comuni e una sana voglia di divertirsi insieme.

Gran parte del merito va soprattutto al Comitato Palio, un gruppo di persone rappresentative di tutti i comuni, che si mettono alla regia dell’evento con passione e voglia di creare un qualcosa che unisca.

Questa la classifica finale della quarta edizione del Palio del Seprio:

Lonate Ceppino Venegono Inferiore Locate Varesino Castelseprio Abbiate Guazzone Gornate Olona

I lonatesi in festa

Oltre alle premiazioni delle squadre, Santino Mancuso – uno storico volontario di Castelseprio – è stato omaggiato di una targa per il profondo impegno di tanti anni per la sua comunità. Un applauso generale ha accolto il riconoscimento per Mancuso, felice e imbarazzato per l’affetto ricevuto.

Quel “Sì” fra Davide e Sarah

C’è poi stato un momento che ha emozionato tutti i presenti e regalato alla serata del 22 giugno un tocco di romanticismo che resterà nei cuori di tutti, ma soprattutto di una famiglia sepriese.

Due volontari dell’Associazione del Seprio, la vicepresidente Sarah Maifredi e il segretario Davide Fogliano, convoleranno a nozze, per la felicità dei loro tre figli: Dennis, di 14 anni, Gabriel, 9 anni, e il piccolo Nicholas, di 6 anni.

Entrambi attivi nella comunità di Castelseprio, hanno dato il loro prezioso contributo anche nell’organizzazione del Palio, sempre fianco a fianco, pronti a investire il loro tempo e le loro energie per gli altri, con un insegnamento di vita per i loro figli che supera anche le pareti di casa.

La proposta è arrivata proprio durante la premiazione finale, grazie a Davide che, emozionato, dopo aver afferrato il microfono e dichiarato il proprio amore alla compagna, si è inginocchiato e ha fatto la fatidica domanda davanti a un’incredula e commossa Sarah.

La festa di una coppia, di una famiglia, è diventata così la gioia di tutta Castelseprio, ma anche degli altri comuni: dopo il “Sì” hanno iniziato a levarsi cori e la richiesta dal pubblico di organizzare addii al nubilato e celibato con tutte le squadre.

Emozioni, adrenalina da competizione del Palio e amicizia: il Palio del Seprio si conferma un fiore all’occhiello di questa parte di provincia, capace di regalare emozioni e anche di far sognare.

Congratulazioni a questa bellissima coppia e appuntamento al 2026 per la prossima edizione, che si terrà a Locate Varesino.