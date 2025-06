Al Parisi Valle una mostra dedicata a Eugenio Pellini e l’inaugurazione del nuovo bookshop MuMa

Sabato 19 luglio 2025, alle ore 17, al Civico Museo Parisi Valle di Maccagno con Pino e Veddasca si inaugura la mostra “Eugenio Pellini: il gesto e la sostanza”, curata da Federico Crimi, Mirko Agliardi e Marco Dozzio. L’appuntamento sarà anche l’occasione per aprire ufficialmente MuMa, il nuovo bookshop del museo, uno spazio rinnovato che ospiterà anche un punto informativo dedicato alla promozione culturale e turistica del territorio.

La mostra propone una selezione di opere di Eugenio Pellini, scultore attivo tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Artista riservato ma ben inserito nel contesto lombardo del suo tempo, Pellini è noto per l’uso della terracotta e del bronzo, e per un linguaggio plastico lontano dagli schemi accademici. L’esposizione raccoglie lavori provenienti da collezioni pubbliche e private, con l’obiettivo di offrire un quadro rappresentativo della sua produzione e della sua ricerca.

Un nuovo spazio per il museo e per il pubblico

Insieme all’apertura della mostra verrà presentato MuMa, progettato da Sara Frattini, il nuovo bookshop del museo, pensato come luogo di accoglienza e di orientamento non solo per i visitatori delle mostre ma anche per chi intende esplorare le proposte culturali e paesaggistiche del territorio. Il progetto è stato promosso dall’amministrazione comunale, con il sostegno del sindaco Ivan Vargiu e dell’assessore alla cultura Andrea Sbernini, come parte di una strategia più ampia di valorizzazione del patrimonio locale.

Il museo e il territorio

L’iniziativa si inserisce in un percorso di rilancio del Museo Parisi Valle, che negli ultimi anni ha avviato una riflessione sulla propria identità e sulle possibilità di dialogo con la comunità. Tra gli obiettivi dell’amministrazione c’è anche quello di dare nuovo risalto alla Collezione Parisi Valle, nucleo originario dell’istituzione, che sarà oggetto di un progetto di riordino e valorizzazione nei prossimi mesi.

EUGENIO PELLINI: L’ANIMA DELLA MATERIA

Inaugurazione: sabato 19 luglio 2025, ore 17

Apertura: 20 luglio – 2 novembre 2025

Orari: Venerdì 15.00 – 19.00; Sabato e domenica 10.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00

Civico Museo Parisi Valle, Via Leopoldo Giampaolo 1, Maccagno con Pino e Veddasca (VA)

Ingresso libero