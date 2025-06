Al teatro Dante di Castellanza lo spettacolo “Roda Favela” con il gruppo Pé no Chão

Il 20 giugno alle ore 21 il Cinema Teatro Dante di Castellanza ospita Roda Favela, spettacolo della compagnia franco-brasiliana Ophelia Théâtre, gruppo brasiliano Pé no Chão.

Un evento che fonde teatro, danza, musica e video per raccontare la vita e la forza delle comunità delle favelas brasiliane. Protagonisti sono giovani artisti provenienti da contesti sociali difficili, guidati dal regista Laurent Poncelet in un progetto di forte impatto umano e culturale. L’ingresso è a donazione consigliata (15 euro). L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Città di Castellanza e il supporto di diverse realtà associative. Un’occasione unica per conoscere, attraverso il linguaggio universale dell’arte, storie di riscatto e speranza.