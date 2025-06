Al Teatro del Popolo di Gallarate: in scena “La Teresina” con il Coro Voci Bianche della Corale Arnatese

Mercoledì 4 giugno 2025 alle ore 20:30, il sipario del Teatro del Popolo si alza su uno spettacolo ricco di emozioni e magia: La Teresina, opera in due atti del compositore Roberto Hazon, sarà interpretata dal Coro Voci Bianche della storica Associazione Culturale Corale Arnatese, attiva a Gallarate dal 1928.

Sotto la direzione di Monica Balabio, con l’accompagnamento al pianoforte di Davide Galli, e la regia curata da Maddalena Liga con l’aiuto regia di Silvia Calligaro, i giovanissimi coristi – bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni – daranno vita a una storia originale e coinvolgente, fatta di personaggi bizzarri e musica avvincente.

Nato nel 1991 grazie alla passione e alla determinazione della stessa Monica Balabio, il Coro Voci Bianche è oggi una realtà consolidata e un punto di riferimento per l’educazione musicale dei bambini e dei ragazzi nella provincia di Varese. Con i suoi circa 30 elementi, in oltre trent’anni di attività ha calcato palcoscenici importanti, partecipato a concorsi nazionali e affrontato repertori di grande varietà con maturità artistica e sensibilità espressiva.

La Teresina, opera pensata per i più piccoli ma strutturata come un vero e proprio melodramma, include tutte le forme musicali classiche: ouverture, recitativi, cori, duetti, concertati e canoni. Una proposta teatrale e musicale di alto valore formativo, che permette ai bambini di avvicinarsi all’opera in modo diretto e coinvolgente.

La trama segue le avventure della piccola Teresina, una bambina uscita da un libro di fiabe, che intraprende un viaggio ricco di sorprese alla ricerca del suo fratellino Giacomino. In un mondo dove realtà e fantasia si mescolano, Teresina si troverà a superare ostacoli, fare incontri curiosi e scoprire il valore dell’amicizia, del coraggio e della determinazione. Riuscirà a trovare Giacomino e a riportare l’equilibrio nel suo piccolo mondo incantato? La risposta si svelerà solo sul palcoscenico, in un finale tutto da scoprire.

Ultimi biglietti disponibili al costo di €15 (intero) e €5 (ridotto).

Info e prenotazioni: 333 1878952 (Chiara) – coralearnatese@gmail.com